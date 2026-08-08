Shravasti News: खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर भीषण हादसा, दो बाइक आमने-सामने भिड़ीं, चार घायल
Shravasti News: श्रावस्ती में खलवा बाजार-भभरापुर मार्ग पर तालाब के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े और एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को जिला अस्पताल भिनगा पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर है।
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। खलवा बाजार-भभरापुर मार्ग पर तालाब के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में चार लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तत्काल घायलों की मदद के लिए दौड़े और घटना की सूचना एंबुलेंस को दी। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों पर दो-दो लोग सवार थे। दोनों बाइक तालाब के पास पहुंचीं, तभी किसी कारण से दोनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद चारों सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और उन्हें सड़क से किनारे किया। कुछ ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई。
घायलों की सहायता
स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए सभी को जिला अस्पताल भिनगा पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर होने की भी जानकारी सामने आई है, हालांकि उनकी पहचान और चिकित्सकीय स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
पुलिस कार्रवाई
हादसे की सूचना संबंधित थाना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के दौरान सावधानी नहीं बरतने से अक्सर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने मार्ग पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग की है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।