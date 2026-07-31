Shravasti News: बिना लगाए ही सूख गए पौधे, कैसे हो हरियाली
Shravasti News: हरियाली के लिए प्रशासन प्रयासरत है, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के कारण पौधरोपण नहीं हो सका। जमुनहा के कुट्टी गांव में पौधे महीनों तक एक ही स्थान पर रखे रहे और सूख गए। वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि सूखे पौधों को हटाकर नए पौधे लगाए जाएंगे, तथा उनकी दुर्दशा की जांच होगी।
Shravasti News: गिरंटबाजार,संवाददाता। हरियाली के लिए पौधरोपण को लेकर प्रशासन संजीदा है। लेकिन वन विभाग ही इसे लापरवाही में ले रहा है। पौधरोपण के लिए पौधे भेजे गए लेकिन लगाया नहीं गया और महीनों से रखने के कारण एक ही स्थान पर सूख गए। विकास क्षेत्र जमुनहा के सरयू नहर के किनारे सिटकहना के कुट्टी गांव के पास पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदवाए गए थे। इसके साथ ही गिरंट रेंज से पौधे लाकर रखवाए गए। लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी पौधे नहीं लगाए गए और एक ही स्थान पर रखे पौधे सूख गए। वन विभाग की लापरवाही के कारण पौधे सूख गए।
लेकिन विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुट्टी गांव के पास सैकड़ों की संख्या में सूखे पौधे विभाग को मुंह चिढ़ा रहे हैं और कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। इस बारे में हरदत्त नगर गिरंट वनक्षेत्राधिकारी हरिनारायन सिंह ने बताया कि सरयू नहर पर रखे सूखे पौधों को हटाकर दूसरे पौधे लगवाये जायेंगे। पौधे कैसे सूख गए इसकी जांच कराई जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।