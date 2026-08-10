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Shravasti News: 18 अगस्त तक होगा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती में, प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 18 अगस्त तक अपना खाद्यान्न प्राप्त कर लें। खाद्यान्न वितरण 5 अगस्त से शुरू हो गया है, जिससे सभी कार्डधारकों को लाभ मिलेगा।

Shravasti News: 18 अगस्त तक होगा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण

Shravasti News: श्रावस्ती। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को माह अगस्त का खाद्यान्न वितरण 18 अगस्त तक किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण पांच अगस्त से शुरू हो गया है। इसलिए सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक 18 अगस्त तक अपना खाद्यान्न सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से जरूर प्राप्त कर लें।

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