Shravasti News: जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट, तीन घायल
Shravasti News: इटैहिया गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद में एक ही परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए। पीड़ित प्रदीप की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव के लोगों ने प्रदीप और उसकी मां संगीता पर लाठी-डंडों से हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Shravasti News: गिरंटबाजार, संवाददाता। इटैहिया गांव में जमीन के हिस्से के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत खजुरी के मजरा इटैहिया निवासी प्रदीप पुत्र आदित्य राम जमीन के बंटवारे को लेकर गांव के ही रामगोपाल,उत्तम तिवारी, मगन पुत्रगण हृदय राम और सोनू पुत्र राम उजागर से कहासुनी हो गई। विपक्षियों ने रानी देवी प्रादीप कुमार के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची प्रदीप की मां संगीता देवी और स्वयं प्रदीप को भी पीट दिया, जिससे तीनों घायल हो गए।
घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिलाचिकित्सालय भिनगा रेफर कर दिया।हरदत्तनगर गिरंट पुलिस ने प्रदीप कुमार की तहरीर पर रामगोपाल, मगन,उत्तम तिवारी व सोनू के खिलाफ धमकी देना,मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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