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Shravasti News: अगर पौधे लग जाते तो जमीन पर पड़े न सूखते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: हरदत्त नगर में पौधरोपण अभियान चलाया गया लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण पौधे सूख गए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वन विभाग केवल कागजी कार्रवाई कर रहा है और लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सूखे पौधों को हटाकर नए पौधे लगाए जाएंगे।

Shravasti News: अगर पौधे लग जाते तो जमीन पर पड़े न सूखते

Shravasti News: गिरंट बाजार,संवाददाता। पेड़ पौधे पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद जरुरी हैं और इसलिए खत्म हो रही हरियाली को बरकरार रखने के लिए हर साल जिला प्रशासन व वन विभाग द्वारा जिले भर में पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। लेकिन रखरखाव न होने की वजह से यह पौधे सूख जाते हैं। विकास खण्ड जमुनहा के हरदत्त नगर गिरंट वनक्षेत्र में सरयू नहर पर हरियाली तैयार करने की कवायद वनविभाग ने अपने जिम्मेदारी को उठाकर वनमहोत्सव को सौंप दिया था। पौधारोपण काम शुरू हुआ लेकिन वनकर्मियों कि हिलाहवाली के चलते महीनों से पौधे सिटकहना गांव के नजदीक कुट्टी गांव के पास सरयू नहर खण्ड 6 पर वृक्षारोपण के लिए रखे पौधे पड़े पड़े सूख गए।

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क्षेत्रवासियों का कहना है कि वनविभाग के कागजों पर गड्ढे खोदाई से लेकर पौधारोपण मानक के अनुरूप नहीं होता केवल खानापूर्ति करके लाखों रुपए खर्च करके सरकार को चूना लगाया जा रहा है।हरदत्त नगर गिरंट वनक्षेत्राधिकारी हरिनारायन सिंह व वनदरोगा तौफीक खान ने बताया कि सरयू नहर पर लगे सूखे पौधे को हटाकर दूसरे पौधे लगवाया जाएगा।

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