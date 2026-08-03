Shravasti News: मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का समापन, फूड प्रोसेसिंग का शुभारंभ

Shravasti News: श्रावस्ती में 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा 16 दिवसीय मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का समापन किया गया। इसके साथ ही 20 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दद्दन मिश्रा ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के महत्व को बताया। इसकी मदद से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल भिनगा की ओर से सुइयां में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 16 दिवसीय मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का समापन हो गया। इसके साथ ही 20 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दद्दन मिश्रा जिला पंचायत अध्यक्ष ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दद्दन मिश्रा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सशस्त्र सीमा बल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे नागरिक कल्याण कार्यक्रम कौशल विकास से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा。

प्रशिक्षण का उद्देश्य कमांडेंट अमरेन्द्र कुमार वरुण ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल का उद्देश्य केवल राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करना ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभाना है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त कौशल का सदुपयोग कर आत्मनिर्भर बनने तथा अपने परिवार एवं समाज की उन्नति में योगदान देने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के लाभ कार्यक्रम के दौरान मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले ग्राम तुरुशमा कार्य क्षेत्र के वाइब्रेंट विलेज जानकीनगर के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज हेमपुर, सोनपुर एवं रानीपुर के 10 ग्रामीणों के लिए 20 दिवसीय फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण के तहत प्रतिभागियों को अचार, जैम एवं पापड़ निर्माण के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण तथा स्वरोजगार से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उपस्थित लोग इस मौके पर वाहिनी के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, प्रेरणा फाउंडेशन के संस्थापक संजय श्रीवास्तव, प्रशिक्षणार्थी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।