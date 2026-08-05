Shravasti News: घर में घुसे आवारा कुत्ते ने 4 वर्षीय मासूम पर किया हमला
Shravasti News: जमुनहा के हरदत्त नगर गिरन्ट के दुर्गापुरवा में मंगलवार को एक आवारा कुत्ते ने चार वर्षीय देवा पर हमला कर दिया। बच्चा घर के अंदर बैठा था जब कुत्ता घुस आया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने कुत्ते को भगाया और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Shravasti News: जमुनहा,संवाददाता।थाना हरदत्त नगर गिरन्ट क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरदत्त नगर गिरन्ट के मजरा दुर्गापुरवा में मंगलवार को एक आवारा कुत्ते के हमले में चार वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्गापुरवा निवासी देवा (4 वर्ष) पुत्र साबित राम अपने घर के अंदर बैठा था। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता घर में घुस आया और मासूम पर हमला कर उसके शरीर के कई स्थानों पर काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लाठी-डंडों की मदद से किसी तरह कुत्ते को भगाया गया मासूम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय भिनगा रेफर कर दिया।
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