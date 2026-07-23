Shravasti News: डीएम एसपी ने सुनीं आम जनता की शिकायतें
Shravasti News: श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जनता दर्शन में समस्याएं सुनीं। 15 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें विभिन्न विभागों से संबंधित बताया गया। एसपी राहुल भाटी ने भी शिकायतों को गंभीरता से सुना, जिनमें जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, और महिला संबंधी मामले शामिल थे। अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
Shravasti News: श्रावस्ती। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने गुरुवार को जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 15 शिकायतें प्राप्त हुई जो विभिन्न विभागों से सम्बन्धित थी इन शिकायतों को तत्काल निराकरण कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। इसी तरह से पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जनता दर्शन के दौरान आमजन की शिकायतों व समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान जमीन विवाद, मारपीट, पारिवारिक विवाद, महिला सम्बन्धी एवं अन्य प्रकार के प्रकरणों से संबंधित शिकायतें मिली। जिसे संबंधित अधिकारियों को शीघ्र, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।
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