Shravasti News: हर हर बम बम से गुंजायमान होगा विभूतिनाथ मंदिर

Shravasti News: श्रावस्ती में सावन सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। पांडवकालीन शिव मंदिर विभूतिनाथ में तैयारी पूरी हो चुकी है। श्रद्धालु जलाभिषेक तथा पूजन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाएं और विशेष तैयारियां कर ली गई हैं, ताकि सभी भक्त सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें।

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। सावन सोमवार पर शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ेगी। सोहेलवा जंगल में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर विभूतिनाथ में हजारों की भीड़ आएगी। मंदिर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए मंदिर परिसर में एक दिन पहले ही दुकानें सज गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन माह के पहले सोमवार को मंदिरों में हर-हर महादेव, जय भोलेनाथ और बोल बम-बम के जयकारे से गूंजेगा मंदिर। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लग जाएगा। गुप्त काशी विभूति नाथ शिव मंदिर में हर-हर महादेव, जय भोलेनाथ, बोल बम-बम के जयकारों से गूंज उठेगा। रविवार शाम से ही मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। सोमवार को श्रद्धालुओं की ओर से मंदिरों में जलाभिषेक कर भांग, बिल्वपत्र, फूल, फल, शहद चढ़ाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा。

विशेष तैयारियां सावन सोमवार को लेकर जिले भर के शिव मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं। सिरसिया क्षेत्र के विभूति नाथ शिव मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार को शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जायेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन-पूजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज श्रावस्ती के प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में छात्रों द्वारा रैली निकाल सुबह 10 बजे बनी नाथ शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसी तरह से श्रीराम जानकी मंदिर बड़की कुट्टी कटरा, बेचू बाबा मंदिर इकौना में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा शिवजी का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए मंदिर प्रबंधक के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है

सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम: पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया है। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह एवं क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान ने थाना सिरसिया क्षेत्र स्थित विभूतिनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, भीड़ नियंत्रण तथा यातायात व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखने, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

विशेष निगरानी इसके अलावा मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर विशेष निगरानी रखने, भीड़ बढ़ने पर बैरिकेडिंग एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष सिरसिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।