Shravasti News: पशुपालकों को मिले आधुनिक डेयरी प्रबंधन के गुर

Shravasti News: विकास भवन में डेयरी कॉन्क्लेव का जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ श्रावस्ती,संवाददाता। पशुपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन के सभागार में एक दिवसीय जिलास्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें पशुपालकों व ''मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना'' के लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, सीडीओ शाहिद अहमद, सीवीओ ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस दौरान पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने, डेयरी कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य, पशुपालकों को आधुनिक डेयरी प्रबंधन, उन्नत चारा व्यवस्था और पशुओं के रखरखाव की वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़नने की जानकारी दी गई।

इस दौरान मौजूद कृषि व पशुपालन विशेषज्ञों ने किसानों को दूध की गुणवत्ता बढ़ाने, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय को व्यावसायिक रूप देने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। पूर्व सांसद ने कहा कि आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक तरीका अपनाकर पशुपालक न केवल दुग्ध उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी आय में भी कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। कॉन्क्लेव में अधिकारियों ने पशुपालकों को पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों की समय रहते पहचान, रोकथाम, निगरानी और नियमित टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक राधेश्याम यादव, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक मंगलम व स्थानीय प्रभारी जय प्रकाश श्रीवास्तव सहित डेयरी विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी व काफी संख्या में पशुपालक मौजूद रहे।