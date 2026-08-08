Shravasti News: बीएसए ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण का किया निरीक्षण
Shravasti News: श्रावस्ती के ब्लॉक संसाधन केंद्र सिरसिया में पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं और शिक्षकों की सहभागिता का जायजा लिया। रावत ने कहा कि यह प्रशिक्षण बच्चों की शैक्षिक नींव के लिए महत्वपूर्ण है।
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। शनिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र सिरसिया में चल रहे पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, गुणवत्ता और शिक्षकों की सहभागिता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बीएसए ने.trainingार्थी शिक्षकों से प्रशिक्षण में कराई जा रही विभिन्न गतिविधियों और अपनाई जा रही शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षण की प्रगति पर संतोष जताते हुए सभी शिक्षकों को पूरी गंभीरता, सक्रियता और रुचि के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।
प्रशिक्षण की भूमिका
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों की मजबूत शैक्षिक नींव तैयार करने में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान, नई शिक्षण विधियों और गतिविधियों का प्रभावी ढंग से कक्षा-कक्ष में प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान की बुनियादी समझ बेहतर हो सके।
शिक्षकों का आह्वान
उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों से प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने और इसे बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करने का आह्वान किया। इस मौके पर रामकुमार, धीरज श्रीवास्तव, अंकित सिंह, कपिल सागर, कर्मवीर राणा, सुनील श्रीवास्तव, मंडवी मिश्रा समेत बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
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