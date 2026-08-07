Shravasti News: पांडवकालीन बनी नाथ महादेव मंदिर तक जाने वाला रास्ता जलभराव से बदहाल, श्रद्धालु परेशान

Shravasti News: श्रावस्ती जिले के इकौना विकास खंड के राजगढ़ गुलरिहा गांव में स्थित पांडवकालीन बनी नाथ शिव मंदिर का पहुँच मार्ग गंदे पानी के कारण दलदल में बदल गया है। श्रद्धालुओं को कीचड़ और जलजमाव के बीच मुश्किल से मंदिर पहुँचने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग प्रशासन से सफाई और मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

पांडवकालीन बनी नाथ महादेव मंदिर तक जाने वाला रास्ता जलभराव से बदहाल, श्रद्धालु परेशान

Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। लव की राजधानी कहे जाने वाले श्रावस्ती जिले के विकास खंड इकौना की ग्राम सभा राजगढ़ गुलरिहा में स्थित पांडवकालीन बनी नाथ शिव मंदिर तक पहुंचने का रास्ता गंदे पानी के जमाव के कारण दलदल जैसा बन गया है। श्रद्धालुओं की भारी आस्था के बावजूद प्रशासन की अनदेखी के चलते मंदिर तक पहुंचना अब किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरते हैं श्रद्धालु

स्थानीय स्थिति कटरा से मथुरा घाट मार्ग होते हुए पूरब दिशा में चकमार्ग से बनी नाथ शिव मंदिर तक जाने वाला यह रास्ता करीब सात सौ मीटर लंबा है। लेकिन वर्षों से रखरखाव न होने के कारण यह मार्ग स्थायी जलभराव और कीचड़ की चपेट में है। सावन के महीने में जब मंदिर पर श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है, तब भी उन्हें चप्पल-जूते हाथ में उठाकर गंदे पानी और उबड़-खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है。

गांववासियों की चिंता स्थानीय ग्रामीण स्वामी नाथ दूबे बताते हैं कि इसी बदहाल रास्ते से रोज बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गुजरते हैं। स्थिति यह है कि कई बुजुर्ग चाहकर भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कीचड़ भरे इस मार्ग पर चलना-फिरना उनके लिए संभव ही नहीं हो पाता। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस रास्ते की सफाई और मरम्मत कराए ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मंदिर तक पहुंच सकें।

पांडवकालीन मंदिर का धार्मिक महत्व मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना अज्ञातवास के दौरान स्वयं पांडवों ने की थी। पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान यहां शिवलिंग और मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसके बाद से यह स्थल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। मंदिर के पुजारी भोला गिरी, जो राजगढ़ गुलरिहा के निवासी हैं, बताते हैं कि उनकी चौथी पीढ़ी आज भी यहां पूजा-अर्चना कर रही है।

यह मंदिर कटरा, राजगढ़ गुलरिहा, बगहा, जोगिया कला, गंगापुर बाकी, चक्रभंडार, खरगूपुर, मुश्काबाद, बाजाजोत, घुघुलपुर, बीरपुर और दसियापुर सहित करीब 71 गांवों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। हर सोमवार यहां शिवभक्तों की भीड़ उमड़ती है, वहीं सावन माह में भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। कजरी तीज के अवसर पर यहां विशाल मेले और भंडारे का आयोजन भी होता है, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु बढ़-चढ़कर सहयोग करते हैं। मान्यता है कि कजरी तीज पर यहां जलाभिषेक करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्षेत्रवासी अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में कराना शुभ मानते हैं।

जीर्णोद्धार की आवश्यकता पुरातत्व विभाग के अधीन होने के कारण स्थानीय लोग चाहकर भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि विभाग इसका उचित जीर्णोद्धार करा दे, तो यह मंदिर भी गोंडा जिले के खरगूपुर स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर और सिरसिया के विभूति नाथ मंदिर की तरह प्रसिद्धि पा सकता है।