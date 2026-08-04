Shravasti News: श्रावस्ती में अवैध पॉलीक्लिनिक पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
Shravasti News: इकौना में प्रशासन ने अवैध अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की। बीके पॉलीक्लिनिक को सील किया गया, जहां कोई पंजीकृत डॉक्टर नहीं मिला। एक स्वीपर उपचार कर रहा था। संचालक ने आवश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराने और अन्य चिकित्सकों को नोटिस देने के आदेश दिए हैं।
Shravasti News: इकौना,संवाददाता। अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की।उपजिलाधिकारी (एसडीएम) इकौना और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान बीके पॉलीक्लिनिक को सील कर दिया। कार्रवाई से क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान टीम को पॉलीक्लिनिक में कोई पंजीकृत डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। जांच में सामने आया कि एक स्वीपर नामक व्यक्ति मरीजों का इलाज करता मिला। जब टीम ने संस्थान का पंजीकरण और अन्य वैध अभिलेख मांगे तो संचालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पॉलीक्लिनिक को तत्काल सील कर दिया गया।
प्रशासन ने कथित फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। वहीं जांच के दौरान मिली अनियमितताओं के आधार पर कई अन्य नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक संचालकों को भी कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किए गए। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से इकौना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में खलबली मच गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण अथवा नियमों के विपरीत संचालित अस्पतालों और क्लीनिकों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।
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