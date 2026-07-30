Shravasti News: जमीन वरासत के लिए लेखपाल ने लिये 30 हजार, मुकदमा दर्ज, निलंबित
Shravasti News: श्रावस्ती में राजस्व विभाग के लेखपाल ने जमीन वरासत के लिए एक महिला से 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। डीएम के निर्देश पर पैसे लौटाने के बावजूद महिला को चेक में कोई राशि नहीं मिली। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। राजस्व विभाग में रिश्वत खोरी नहीं थम रही है। एक लेखपाल ने जमीन वरासत करने के लिए 30 हजार रुपए ले लिए। शिकायत पर डीएम ने रुपए लौटाने का निर्देश दिया। इस पर लेखपाल ने पीड़िता को जीरो बैलेंस खाते का चेक थमा दिया। पीड़िता को पैसे नहीं मिले तो फिर डीएम से शिकायत की। इस पर लेखपाल पर सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया। जमुनहा तहसील के बरदेहरा भारी निवासी महिला शुभावती मौर्य पत्नी रामकुमार मौर्य ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई थी कि लेखपाल गोपाल ने वरासत करने के लिए प्रार्थिनी से 30 हजार रुपये अवैध धन की वसूली की है।
इस पर डीएम ने सख्ती दिखाते हुए लेखपाल गोपाल को रुपए वापस करने का निर्देश दिया। हीलाहवाली के बाद लेखपाल ने 30 हजार का चेक दिया था। लेकिन जब महिला चेक लेकर बैंक गई तो पता चला कि उस खाते में रुपए ही नहीं हैं। इस पर डीएम ने लेखपाल से महिला को 30 हजार रुपये दिलाये और उपजिलाधिकारी जमुनहा रवि प्रताप सिंह को संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सोनवा थाने में लेखपाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया गया। एसडीएम ने लेखपाल गोपाल को निलंबित कर दिया है।
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