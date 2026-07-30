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Shravasti News: रिश्वतखोरी के मुकदमे में घिरे लेखपाल को किया गया निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती में रिश्वतखोरी के मामले में लेखपाल गोपाल का निलंबन किया गया है। उपजिलाधिकारी जमुनहा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गोपाल के खिलाफ 29 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की गई थी। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

रिश्वतखोरी के मुकदमे में घिरे लेखपाल को किया गया निलंबित
रिश्वतखोरी के मुकदमे में घिरे लेखपाल को किया गया निलंबित

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। रिश्वतखोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जमुनहा तहसील में तैनात लेखपाल गोपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी जमुनहा ने गुरुवार को निलंबन आदेश जारी किया। उपजिलाधिकारी जमुनहा रवि प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार लेखपाल गोपाल जो पहले बरदेहराभारी क्षेत्र में तैनात थे। वर्तमान में अचरौरा शाहपुर क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध 29 जुलाई 2026 को थाना सोनवा में बीएनएस सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आदेश में कहा गया है कि प्रकरण की गंभीरता तथा निष्पक्ष जांच को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि के दौरान लेखपाल का मुख्यालय तहसील जमुनहा निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे इस अवधि में किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। एसडीएम द्वारा जारी इस आदेश की प्रति डीएम, एडीएम, प्रभारी अधिकारी भूलेख, वरिष्ठ कोषाधिकारी, तहसीलदार जमुनहा सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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