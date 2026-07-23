Shravasti News: विजिलेंस टीम पर अवैध वसूली के आरोप, ऑडियो वायरल
Shravasti News: श्रावस्ती में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया गया है। किसान से एफआईआर नहीं करने के एवज में 25 हजार रुपये की मांग की गई। संबंधित वायरल ऑडियो ने इस पर सवाल उठाए हैं और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम की ओर से की जा रही छापेमारी के बीच अवैध वसूली का एक गंभीर मामला सामने आया है। भिनगा एंटी पावर थेफ्ट थाने से जुड़े मामले में एक किसान से एफआईआर दर्ज न करने के एवज में 25 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। इस मामले से जुड़ा कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बिजली विभाग और विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम गेहुंआ भारी निवासी अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र तुलाराम वर्मा के वायरल ऑडियो में कथित तौर पर फोन करने वाला अपने को विजलेंस एसओ बताता है।
किसान से कार्रवाई से बचाने और एफआईआर दर्ज न करने के नाम पर रुपये की मांग किए जाने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि किसान से 25 हजार रुपये मांगे गए जिसमें से सात हजार रुपये ऑनलाइन खाते में लिए गए। वायरल ऑडियो और वीडियो की हिंदुस्तान समाचार पत्र पुष्टि नहीं करता है। इसी तरह से वायरल ऑडियो और वीडियो में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।वायरल ऑडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विजलेंस टीम का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन फोन नहीं उठा।
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