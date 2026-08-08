Shravasti News: गर्दन पर केबल लगने से राजमिस्त्री गंभीर, लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर
Shravasti News: श्रावस्ती के बोहरवा गांव में फर्श की सफाई के दौरान 45 वर्षीय राजमिस्त्री बरसाती लाल यादव कटे केबल की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया है। उनकी गर्दन की नस फटने से हालत गंभीर बताई जा रही है।
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। श्रावसत्ती के हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के बोहरवा गांव में फर्श की सफाई के दौरान कटे केबल की चपेट में आने से राजमिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गया। परिजन उसे निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज बहराइच ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया। बोहरवा निवासी बरसाती लाल यादव (45) राजमिस्त्री का काम करते हैं। शुक्रवार को वह बोहरवा चौराहे पर एक घर में फर्श का काम कर रहे थे। बताया गया कि ग्लैंडर से फर्श की सफाई के दौरान वह कटे हुए केबल की चपेट में आ गए।
हादसे में उनकी गर्दन गंभीर रूप से चोटिल हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े।घटना के बाद गृहस्वामी और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तत्काल निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज बहराइच पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार गर्दन की नस फट जाने के कारण बरसाती लाल की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका लखनऊ में उपचार चल रहा है।
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