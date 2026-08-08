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Shravasti News: गर्दन की नस फटने से राजगीर गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती के ग्राम बोहरवा निवासी बरसाती लाल यादव, जो राज मिस्त्री हैं, फर्श का काम करते समय बेहोश हो गए। कटे केबल की वजह से गर्दन पर चोट आई। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया है। परिजनों के अनुसार उनकी हालत नाजुक है।

Shravasti News: गर्दन की नस फटने से राजगीर गंभीर

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के ग्राम बोहरवा निवासी बरसाती लाल यादव (45) राज मिस्त्री है। वह शुक्रवार को बोहरवा चौराहा पर घर में फर्श का काम कर रहे थे। ग्लैंडर से फर्श की सफाई करते समय गर्दन पर कटे केबल की चपेट में आने से बेहोश हो गए। आनन फान्न से गृहस्वामी निजी वाहन से उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच ले गए जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार बरसाती लाल का गर्दन की नस फट जाने से हालात नाजुक बनी हुई है।

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