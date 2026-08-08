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Shravasti News: चौकीदार के घर से चोरी, दहशत में ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती के नासिरगंज इलाके में एक सप्ताह के भीतर दो चोरी की घटनाएं होने से स्थानीय लोग चिंतित हैं। हाल ही में चौकीदार हसन मोहम्मद के घर में चोरी हुई, जहां चांदी का कमर टीका और पायलें गायब हुईं। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Shravasti News: चौकीदार के घर से चोरी, दहशत में ग्रामीण

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज इलाके में एक सप्ताह के भीतर चोरी की दो घटनाओं से लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस चौकी नासिरगंज से महज कुछ दूरी पर शुक्रवार रात एक चौकीदार के घर में भी चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसे लेकर लोग दहशत में है। नासिरगंज निवासी हसन मोहम्मद चौकीदार हैं। वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। पीड़ित के मुताबिक रात करीब 11 बजे दरवाजा हल्का बंद था। सुबह करीब 6 बजे जागी पत्नी ने घर का सामान बिखरा देख पीड़ित को घटना की जानकारी दी। घर की तलाशी लेने पर चांदी का एक कमर टीका व दो जोड़ी पायल गायब मिलीं।

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पीड़ित ने पुलिस चौकी नासिरगंज में तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर इलाके में दो चोरी की घटनाएं घटी, इससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। पीड़ित हसन मोहम्मद चौकीदार ने स्थानीय पुलिस चौकी नसीरगंज पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी इसके बाद अज्ञात परिस्थितियों के चलते तहरीर वापस लेकर कार्रवाई न किए जाने की मांग की है

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