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Shravasti News: ब्लॉक परिसर में गंदगी का अंबार, जिम्मेदार उदासीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: गिलौला विकास क्षेत्र में ब्लॉक परिसर की स्वच्छता व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पंचायत सचिवालय के पीछे लंबा कूड़े का ढेर जमा है, जिससे गंदगी का माहौल और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी यहाँ आते हैं, लेकिन सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

Shravasti News: ब्लॉक परिसर में गंदगी का अंबार, जिम्मेदार उदासीन

Shravasti News: गिलौला। विकास क्षेत्र गिलौला के ब्लॉक परिसर में स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। ब्लॉक परिसर के अंदर ही ग्राम पंचायत गिलौला का सचिवालय बना हुआ है, लेकिन सचिवालय के पीछे लंबे समय से कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है। जगह-जगह गंदगी जमा होने से परिसर की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्लॉक परिसर में प्रतिदिन अधिकारी और कर्मचारी आते-जाते हैं। इसके बावजूद परिसर की नियमित साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिवालय के पीछे जमा कूड़ा-कचरा स्वच्छता अभियान की हकीकत बयां कर रहा है।

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गंदगी के कारण दुर्गंध फैलने के साथ ही संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ब्लॉक परिसर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को लेकर योजनाएं और निर्देश जारी होते हैं, उसी परिसर में सफाई व्यवस्था बदहाल है। रोजाना जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस गंदगी पर पड़ती है, लेकिन अब तक न तो सफाई कर्मचारी लगाकर परिसर की विधिवत सफाई कराई गई और न ही कूड़े के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई दे रही है।

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