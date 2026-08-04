Shravasti News: ब्लॉक परिसर में गंदगी का अंबार, जिम्मेदार उदासीन

Shravasti News: गिलौला। विकास क्षेत्र गिलौला के ब्लॉक परिसर में स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। ब्लॉक परिसर के अंदर ही ग्राम पंचायत गिलौला का सचिवालय बना हुआ है, लेकिन सचिवालय के पीछे लंबे समय से कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है। जगह-जगह गंदगी जमा होने से परिसर की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्लॉक परिसर में प्रतिदिन अधिकारी और कर्मचारी आते-जाते हैं। इसके बावजूद परिसर की नियमित साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिवालय के पीछे जमा कूड़ा-कचरा स्वच्छता अभियान की हकीकत बयां कर रहा है।

गंदगी के कारण दुर्गंध फैलने के साथ ही संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ब्लॉक परिसर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को लेकर योजनाएं और निर्देश जारी होते हैं, उसी परिसर में सफाई व्यवस्था बदहाल है। रोजाना जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस गंदगी पर पड़ती है, लेकिन अब तक न तो सफाई कर्मचारी लगाकर परिसर की विधिवत सफाई कराई गई और न ही कूड़े के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई दे रही है।सरकार की ओर से गांव-गांव स्वच्छता और साफ-सफाई को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। ऐसे में ब्लॉक परिसर में ही गंदगी का यह आलम व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोगों का कहना है कि जब ब्लॉक कार्यालय परिसर ही साफ नहीं रह पा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ग्रामीणों और ब्लॉक परिसर में आने वाले लोगों ने उच्चाधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर ब्लॉक परिसर की तत्काल सफाई कराने, जमा कूड़े-कचरे का उचित निस्तारण कराने तथा नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि परिसर में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण कायम हो सके।