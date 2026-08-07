Shravasti News: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति कार्यक्रम
Shravasti News: श्रावस्ती में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभावों पर पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया और प्रधानाचार्य ने नशे से दूर रहने के लिए छात्रों को प्रेरित किया।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज सिरसिया में शुक्रवार को नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन अर्चना तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में नशामुक्ति का संदेश पहुंचाना रहा। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए नशे के दुष्परिणाम, स्वस्थ जीवनशैली एवं नशामुक्त समाज जैसे विषयों पर आकर्षक पोस्टर बनाए तथा निबंध लिखे। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया।प्रतियोगिता में वैष्णवी राणा प्रथम, आराधना द्वितीय तथा सुष्मिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विजेता छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉली द्विवेदी ने कहा कि नशा नाश का जड़ है भाई, फल इसका अति दुखदाई। साथ ही छात्राओं को नशे से दूर रहने तथा समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।
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