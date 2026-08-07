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Shravasti News: यमराज छुट्टी पर गए, अब स्वास्थ्य विभाग की आशा-एएनएम-सिस्टर ही यमराज: नवजात की मौत पर सांत्वना के बजाय एसीएमओ ने कसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती के जिला अस्पताल में नवजात की मौत के मामले में एसीएमओ डॉ. केके वर्मा के बिगड़े बोल चर्चा का विषय बने हुए हैं। खेद जताने के बजाय उन्होंने कहा कि 'यमराज छुट्टी पर गए हैं', जो स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता को उजागर करता है। पीड़ित परिवार ने उच्चाधिकारियों से जांच की मांग की है।

यमराज छुट्टी पर गए, अब स्वास्थ्य विभाग की आशा-एएनएम-सिस्टर ही यमराज: नवजात की मौत पर सांत्वना के बजाय एसीएमओ ने कसा
यमराज छुट्टी पर गए, अब स्वास्थ्य विभाग की आशा-एएनएम-सिस्टर ही यमराज: नवजात की मौत पर सांत्वना के बजाय एसीएमओ ने कसा

Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बजाय जिले के एसीएमओ डॉ. केके वर्मा के मुंह से निकले बिगड़े बोल अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि "यमराज छुट्टी पर गए हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की आशा, एएनएम और सिस्टर ही यमराज हैं।" पीड़ित परिवार द्वारा सीएमओ को सीधे फोन किए जाने की बात भी एसीएमओ को नागवार गुजरी। इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनीपुर के मजरा जमुनहा निवासी बीरपाल कौर, पत्नी शिवशंकर सिंह, को गुरुवार सीएचसी इकौना में प्रसव के दौरान बेटा हुआ था। नवजात की हालत गंभीर होने पर उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय, भिनगा रेफर किया गया, जहां एसएनसीयू (सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट) में इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।

पीड़ित पिता का आरोप

पीड़ित पिता शिवशंकर सिंह के मुताबिक, रात में बच्चे के इलाज के नाम पर उनसे 2500 रुपये की मांग की गई। गरीबी का हवाला देने पर उन्होंने किसी तरह 500 रुपये का इंतजाम कर दिए, इसके बावजूद बच्चे को समुचित इलाज नहीं मिल सका। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि एक 500 रुपये के इंजेक्शन की पर्ची लिखकर उसे बाहर से मंगवाने को कहा गया।

पर्ची वापस लेने की कोशिश का आरोप

पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों ने वही पर्ची वापस लेने की कोशिश की, जिस पर बाहर से इंजेक्शन मंगवाने की बात लिखी गई थी। जब पीड़ित ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, तो दवा की पर्ची उनसे लेकर अपने पास रख ली गई। इससे आक्रोशित परिवार ने उच्चाधिकारियों से इस कथित अवैध वसूली और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

एसीएमओ के बिगड़े बोल

इस पूरे मामले में जब पत्रकारों ने एसीएमओ डॉ. केके वर्मा से प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने नवजात की मौत पर संवेदना जताने के बजाय तंज कसते हुए कहा कि यमराज छुट्टी पर गए हैं और अब स्वास्थ्य विभाग की आशा, एएनएम व सिस्टर ही यमराज बन गई हैं। उनके इस बयान को लेकर स्वास्थ्य महकमे की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले ने तूल पकड़ लिया है।

सामान्य प्रश्न

नवजात की मौत किस अस्पताल में हुई?
नवजात की मौत श्रावस्ती के संयुक्त जिला चिकित्सालय, भिनगा में हुई।
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