Shravasti News: गर्दन की नस फटने से राजगीर गंभीर
Shravasti News: श्रावस्ती के ग्राम बोहरवा में बरसाती लाल यादव नामक राज मिस्त्री फर्श का काम करते समय गर्दन पर कटे केबल की चपेट में आ गए, जिससे वे बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। उनकी स्थिति नाजुक है।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के ग्राम बोहरवा निवासी बरसाती लाल यादव (45) राज मिस्त्री है। वह शुक्रवार को बोहरवा चौराहे पर घर में फर्श का काम कर रहे थे। ग्लैंडर से फर्श की सफाई करते समय गर्दन पर कटे केबल की चपेट में आने से बेहोश हो गए। आनन फानन में गृहस्वामी ने निजी वाहन से उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच पहुंचाया। जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार बरसाती लाल का गर्दन की नस फट जाने से हालात नाजुक बनी हुई है।
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