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Shravasti News: विशाल भंडारे का हुआ आयोजन, उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
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Shravasti News: जमुनहा,संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे ककरदरी जंगल में राप्ती नदी तट स्थित प्राचीन जगपतिधाम

Shravasti News: विशाल भंडारे का हुआ आयोजन, उमड़े श्रद्धालु

Shravasti News: जमुनहा,संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे ककरदरी जंगल में राप्ती नदी तट स्थित प्राचीन जगपतिधाम मंदिर में चल रही श्रीमद् देवी भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र व आसपास के गांवों सहित नेपाल के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पहले श्रद्धालुओं ने मंदिर में मां भगवती के दर्शन-पूजन किए। इस दौरान कथा व्यास से देवी महिमा का श्रवण किया। इस दौरान मंदिर परिसर मां भगवती के जयकारों व भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। मंदिर की महंत रीता गिरी उर्फ पट्टू ने बताया कि कई दिनों से चल रही श्रीमद् देवी भागवत कथा का समापन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुआ।

समापन पर आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति, क्षेत्रीय श्रद्धालुओं व स्वयंसेवकों ने सहयोग किया।

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