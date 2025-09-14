Shramdaan every Sunday in these schools of UP, a unique initiative of Yogi government, know what is the preparation यूपी के इन स्कूलों में हर संडे को श्रमदान, योगी सरकार की अनूठी पहल, जानिए क्या है तैयारी?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की योगी सरकार ने बच्चों के लिए अनूठी पहल की है। सर्वोदय विद्यालयों और छात्रावासों में श्रमदान अभियान का शुभारंभ किया गया है। विद्यार्थी श्रमदान से विद्यालय और छात्रावास को सजाएंगे। हर रविवार श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे छात्रों में अनुशासन, सहयोग व जिम्मेदारी की सीख आएगी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 04:03 PM
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना को जाग्रत करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभिनव कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों और राजकीय छात्रावासों में हर रविवार श्रमदान कार्यक्रम शुरू हो गया है।

श्रमदान कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को विद्यालय और छात्रावास परिसर की साफ-सफाई की जाएगी। टूटी हुई कुर्सियाँ, मेज और अन्य फर्नीचर की मरम्मत, पानी की टंकियों व नालियों की सफाई तथा कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आवश्यक उपकरण—झाड़ू, फावड़े, बाल्टी, तसला और कूड़ेदान—की व्यवस्था पहले से कर दी गई है।

बागवानी से हरियाली को बढ़ावा

बागवानी पर जोर देते हुए पेड़-पौधों की निराई-गुड़ाई, नए पौधों का रोपण और सूखे पत्तों व टहनियों से खाद बनाने का कार्य भी किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण की भावना मजबूत होगी।

सदनवार जिम्मेदारी और डिजिटल मॉनिटरिंग

विद्यालयों को सदनों में बाँटकर श्रमदान की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी और परिसर को सुंदर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। श्रमदान कार्य की पहले और बाद की तस्वीरें निर्धारित प्रारूप में QR कोड के माध्यम से अपलोड की जाएंगी, जिससे निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

