24 घंटे आगरा के होटल में थी श्रद्धा दुबे, बदलती रही ठिकाने; नागपुर में खत्म हुआ लुकाछिपी का खेल

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को यूपी एसटीएफ ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ तीनों को लेकर लखनऊ आ रही है। पुलिस ने आगरा के एक होटल में श्रद्धा के 24 घंटे रहने का पता लगा लिया था। नागपुर में लुकाछिपी का ये खत्म हुआ।

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को नागपुर पुलिस की मदद से पकड़ा। इसके पहले करीब 11 दिनों तक श्रद्धा दुबे यूपी पुलिस को छकाती रही। इस बीच श्रद्धा दुबे के बहन और ड्राइवर के साथ 24 घंटे तक आगरा के एक होटल में रहने की खबर भी सामने आई है। पता चला कि यूपी पुलिस के रडार पर चल रही श्रद्धा दुबे ने आगरा के इस होटल में 24 घंटे बिताए। लगातार श्रद्धा के लोकेशन को ट्रेस कर रही यूपी एसटीएफ श्रद्धा के पीछे-पीछे नागपुर तक पहुंच गई जहां आखिरकार लुकाछिपी का यह खेल खत्म हो गया। यूपी पुलिस ने शिवा शर्मा कांड में फरार श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

श्रद्धा शर्मा की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 9 अक्टूबर 2026 को शिवा की मां रंजना शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 216/ 2026, धारा 103 (1) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। नागपुर में गिरफ्तार किए जाने के बाद तीनों को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करके लखनऊ लाया जा रहा है।

लखनऊ आकर दिया इंटरव्यू और चली गई इस बीच रविवार को श्रद्धा दुबे लखनऊ आ गई थी। बताया जा रहा था कि वह अपने किसी अधिवक्ता से भी मिली। श्रद्धा चार से पांच घंटे लखनऊ में रुकी। एक न्यूज एजेंसी को उसने इंटरव्यू दिया। फिर शाम को वह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी यूपी की ओर चली गई। इसके बाद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। इस घटना के बाद लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। श्रद्धा के बारे में अब पता चल रहा है कि वह आगरा से मध्य प्रदेश के सतना होते हुए नागपुर पहुंची थी। उधर, पुलिस और एसटीएफ लगातार उसका पीछा कर रही थी। पल-पल लोकेशन बदलती श्रद्धा दुबे पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में लगातार कामयाब हो रही थी लेकिन नागपुर पहुंचने के बाद उसका खेल खत्म हो गया। यूपी एसटीएफ ने श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस करेगी पूछताछ श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस तीनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। आरोपियों से घटना के बारे में जानकारी निकलवाकर पुलिस प्रकरण से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटेगी। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी पूछताछ में सामने आए किसी नए तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।