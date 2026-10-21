आगरा के होटल में रात भर रुकी श्रद्धा दुबे? पुलिस के पहुंचने से पहले हो गई थी फरार

लखनऊ के शिवा शर्मा की हत्या में आरोपित मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार हो गई है। इससे पहले वह आगरा के फतेहाबाद रोड के होटल ओम पैलेस में एक युवती और एक युवक के साथ ठहरी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह सुबह दूसरी गाड़ी से निकल गई।

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ के हजरतगंज में कैफे संचालक शिवा शर्मा की हत्या में आरोपित मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार हो गई है। इससे पहले वह आगरा के फतेहाबाद रोड के होटल ओम पैलेस में एक युवती और एक युवक के साथ ठहरी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह सुबह दूसरी गाड़ी से निकल गई। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो में श्रद्धा दुबे का चेहरा नहीं दिख रहा है और पुलिस भी उसके होटल में ठहरने की पुष्टि नहीं कर रही है। होटल के कर्मियों का कहना है कि पुलिस तीनों के होटल से निकलने के बाद आई थी।

लखनऊ के हजरतगंज में कैफे संचालक शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। परिजनों ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को मुख्य आरोपित बनाया गया। श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ पुलिस की टीमें लगी थीं। इसी बीच श्रद्धा दुबे की लोकेशन आगरा में मिली। पुलिस की टीम यहां पहुंची तब तक वह निकल गई थी। मंगलवार को सोशल मीडिया पर 26 और 16 सेकंड के दो वीडियो वायरल हो गए।

इनमें दो युवतियां और एक युवक फतेहाबाद रोड स्थित होटल ओम पैलेस में जाते दिख रहे हैं। इनमें से आगे चल रही युवती ने चेहरा काले रंग की शाल से ढंका हुआ है, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा। पीछे एक युवती चल रही है। उसके पीछे एक युवक बैग लेकर होटल की ओर जा रहा है। तीनों लखनऊ नंबर की टैक्सी से उतरते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रही युवती 17 अक्टूबर की सुबह लखनऊ नंबर की टैक्सी से 6.53 बजे होटल में पहुंची थी। अगले दिन सुबह 6.30 बजे तीनों आगरा नंबर की अर्टिगा कार से होटल से निकल गए। रायबरेली के देवराज यादव के नाम से दो कमरे बुक किए गए थे।