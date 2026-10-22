फर्जी आईडी से श्रद्धा दुबे आगरा के होटल में रुकी थी, बुर्का पहनकर आई; लखनऊ में इंटरव्यू दिया

लखनऊ के कारोबारी शिवा की हत्या के बाद आरोपी श्रद्धा 11 दिन तक पुलिस को चकमा देती रही। वह नेपाल में छह दिन छिपी और बुर्का पहनकर भारत लौटी। आगरा के होटल में बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश के साथ फर्जी आईडी पर रुकी थी। पुलिस आरोपियों पर जालसाजी की धाराएं बढ़ाने की तैयारी में है।

लखनऊ/आगरा, मुख्य संवाददाता: लखनऊ के कारोबारी शिवा की हत्यारोपी श्रद्धा ने 11 दिन तक पुलिस को खूब छकाया। वह हर दो से चार घंटे में ठिकाने बदल लेती थी। छह दिन तक अलग-अलग लोकेशन पर नेपाल में छुपी। बुर्का पहनकर आगरा आई थी। आगरा में फतेहाबाद रोड पर होटल ओम पैलेस में हत्यारोपी श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश ने फर्जी आईडी से कमरा लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहां होटल के रजिस्टर में देवराज नाम से कमरा बुक हुआ था। उसी पहचानपत्र पर तीनों होटल में रुके थे। पुलिस इस संबंध में साक्ष्य संकलन कर रही है। इस मामले में हत्यारोपियों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराएं बढ़ाए जाने की तैयारी है।

आगरा के होटल में रुकी थी श्रद्धा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के मुताबिक, नौ अक्तूबर की रात कारोबारी शिवा की मौत के बाद हत्यारोपी श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर तीनों कार से चौक और फिर सीतापुर पहुंचे। वहां से बहराइच रुपईडीहा गए। कस्टम कार्यालय के पास एक निजी पार्किंग में अपनी एसयूवी पार्क की। ठेकेदार को दो दिन का किराया दिया और दो दिन बाद लौटने की बात कहकर चले गए। यहां से तीनों बार्डर पार करके नेपाल पहुंचे। वहां मददगारों ने शरण दी। छह दिन तक नेपाल में रुकने के बाद 16 अक्तूबर को श्रद्धा उसकी बहन पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहनकर बार्डर पार किया और भारत लौटे।

लखनऊ में एजेंसी को इंटरव्यू दिया था वहां से श्रद्धा रायबरेली और फिर लखनऊ पहुंची। यहां श्रद्धा ने एक एजेंसी को साक्षात्कार दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा चली गई। श्रद्धा ने यात्रा के दौरान किसी भी निजी वाहन का प्रयोग नहीं किया। वह टैक्सी, आटो और ई-रिक्शा से चली। हर 20-25 किमी के सफर के बाद अपनी टैक्सी बदल देती थी। शहर के अंदर 10-12 किमी की दूरी पर वाहन बदलती थी।