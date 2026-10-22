श्रद्धा दुबे से पुलिस के 120 सवाल; साढ़े 6 घंटे पूछताछ; 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल गई मॉडल

लखनऊ में कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश से पुलिस ने करीब साढ़े छह घंटे पूछताछ की। पुलिस ने 120 सवाल किए। तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

लखनऊ में कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ में कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को हजरतगंज पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश साढ़े छह घंटे पूछताछ की। पुलिस ने 120 सवाल किए। पुलिस ने मंगलवार दोपहर तीनों को नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था।

पुलिस टीम सुबह करीब पौने 10 बजे हजरतगंज कोतवाली लेकर पहुंची थी। यहां तीनों को पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजयवर्गीय के सर्विलांस कार्यालय में रखा गया। साढ़े चार बजे तक करीब छह घंटे पूछताछ की गई। देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तीनों हत्यारोपियों को प्रभारी सीजेएम बलवंत भारती की कोर्ट में पेश किया गया। वहां से 31 अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तीनों को जेल भेज दिया गया।

डीसीपी मध्य के सर्विलांस कार्यालय में साढ़े छह घंटे की पूछताछ में पुलिस ने शिवा की हत्या, साजिश और 11 दिन की फरारी के दौरान मददगारों समेत तमाम बिंदुओं पर तीनों हत्यारोपियों से 120 सवाल दागे। पुलिस के सवालों के जवाब में श्रद्धा ने पूर्व में जारी किए वीडियो की बातें दोहराई। कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए।

श्रद्धा ने खुद को निर्दोष बताया खुद को निर्दोष बताया और कहा कि नौ अक्टूबर को झगड़े के बाद शिवा ने फ्लैट से कूदकर जान दी थी। पुलिस ने जब फरारी के दौरान किस-किस ने मदद की? यह सवाल किया तो इस पर श्रद्धा चुप रही और टाल गई। पुलिस को दोनों बरामद मोबाइल से कुछ संदिग्ध नंबर मिले हैं। उनके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस के निशाने पर श्रद्धा के कई करीबी हैं। पुलिस जल्द ही उन पर भी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने श्रद्धा के पास से एक आईफोन समेत दो मोबाइल और 25 हजार रुपये बरामद किए।

श्रद्धा बोलीं-उसका नेपाल में कहीं गायब हो गया श्रद्धा ने बताया कि उसका और बहन का पुराना मोबाइल फोन नेपाल में कहीं गायब हो गया। माना जा रहा है कि साजिश के तहत श्रद्धा ने इन मोबाइलों को गायब किया है। इन्हीं मोबाइलों में श्रद्धा और उसके हाईलेवल कनेक्शन के अहम राज छुपे हैं। पुलिस की टीमें उन मोबाइलों की खोजबीन में लगी हैं। चर्चा है कि इस दौरान कोतवाली के आस पास और अंदर अधिवक्ता के वेश में श्रद्धा के कई मददगार भी घूमते रहे।

व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री डिलीट की, फोरेंसिक लैब भेजे गए मोबाइल श्रद्धा के पास से बरामद आईफोन और एक अन्य मोबाइल में पुलिस को सिम नहीं मिले हैं। उसने सिम कहीं तोड़कर फेंक दिए। वाईफाई और हाटस्पॉट से वह मोबाइल चला और व्हाट्सएप चला रही थी। नौ अक्तूबर के बाद की कई व्हाट्सएप चैट श्रद्धा और उसके ड्राइवर दानिश ने डिलीट कर दी। पुलिस ने दोनों मोबाइलों को सील कर फोरेंसिक लैब में डेटा रिकवरी के लिए भेजा है।