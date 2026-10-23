जेल में श्रद्धा दुबे की पहली रात बेचैनी में बीती, सोने को दरी मिली, नींद खा गए मच्छर

कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की जेल में पहली रात बेचैनी में गुजरी। मॉडल श्रद्धा दुबे रातभर दरी पर करवटें बदलती रही। मच्छरों के काटने के कारण नींद नहीं आई।

लक्जरी कारों में घूमने और पांच सितारा होटल में खाने वाली कारोबारी शिवा की हत्यारोपी श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि की पहली रात जेल में बेचैनी से गुजरी। गड़ती हुई फर्श पर पड़ी दरी पर दोनों बहनें सारी रात कंरवटे बदलती रहीं। मच्छरों के काटने के कारण नींद नहीं आई। रातभर दोनों बहनें करवटें बदलती रही। पहले दिन श्रद्धा से मिलाई के लिए भी कोई नहीं पहुंचा।

जेल सूत्रों की मानें तो श्रद्धा के जेल के भीतर तेवर नहीं बदले। बातचीत के दौरान बैरक में दूसरे बंदियों व सुरक्षाकर्मियों को वह खुद को बेकसूर बताती रही। शुक्रवार को जेल में दी गई चाय पी और खाना भी खाया। चालक तनवीर अली उर्फ दानिश काफी परेशान दिखा। श्रद्धा से शुक्रवार को जेल में मिलने कोई नहीं पहुंचा।

पुलिस ने गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर को जिला जेल में दाखिल किया था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटीन और तनवीर को पुरुष बैरक में रखा गया था। जेल प्रशासन तीनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। साथ ही बैरक में जाने वाले हर सुरक्षाकर्मी की सीसी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

सुबह चाय, दलिया और खाना खाया : जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि श्रद्धा सामान्य बंदियों की तरह रह रही है। शुक्रवार सुबह नाश्ते में चाय पी और दलिया खायी। दोपहर और शाम के भोजन में दाल, सब्जी और रोटी व चावल खाया। जेल में अब श्रद्धा, उसकी बहन एवं चालक को दूसरे बंदियों की तरह तय नियमों के अनुसार रहना होगा। तीनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं दी जा रही हैं।