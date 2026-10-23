जेल में श्रद्धा दुबे की पहली रात बेचैनी में बीती, सोने को दरी मिली, नींद खा गए मच्छर
कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की जेल में पहली रात बेचैनी में गुजरी। मॉडल श्रद्धा दुबे रातभर दरी पर करवटें बदलती रही। मच्छरों के काटने के कारण नींद नहीं आई।
लक्जरी कारों में घूमने और पांच सितारा होटल में खाने वाली कारोबारी शिवा की हत्यारोपी श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि की पहली रात जेल में बेचैनी से गुजरी। गड़ती हुई फर्श पर पड़ी दरी पर दोनों बहनें सारी रात कंरवटे बदलती रहीं। मच्छरों के काटने के कारण नींद नहीं आई। रातभर दोनों बहनें करवटें बदलती रही। पहले दिन श्रद्धा से मिलाई के लिए भी कोई नहीं पहुंचा।
जेल सूत्रों की मानें तो श्रद्धा के जेल के भीतर तेवर नहीं बदले। बातचीत के दौरान बैरक में दूसरे बंदियों व सुरक्षाकर्मियों को वह खुद को बेकसूर बताती रही। शुक्रवार को जेल में दी गई चाय पी और खाना भी खाया। चालक तनवीर अली उर्फ दानिश काफी परेशान दिखा। श्रद्धा से शुक्रवार को जेल में मिलने कोई नहीं पहुंचा।
पुलिस ने गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर को जिला जेल में दाखिल किया था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटीन और तनवीर को पुरुष बैरक में रखा गया था। जेल प्रशासन तीनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। साथ ही बैरक में जाने वाले हर सुरक्षाकर्मी की सीसी कैमरों से निगरानी की जा रही है।
सुबह चाय, दलिया और खाना खाया :
जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि श्रद्धा सामान्य बंदियों की तरह रह रही है। शुक्रवार सुबह नाश्ते में चाय पी और दलिया खायी। दोपहर और शाम के भोजन में दाल, सब्जी और रोटी व चावल खाया। जेल में अब श्रद्धा, उसकी बहन एवं चालक को दूसरे बंदियों की तरह तय नियमों के अनुसार रहना होगा। तीनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं दी जा रही हैं।
श्रद्धा समेत तीनों हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
वहीं कारोबारी शिवा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर की शुक्रवार को जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह एक गंभीर अपराध है। गुरुवार को हजरतगंज पुलिस ने श्रद्धा समेत तीनों हत्यारोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया था। अदालत के समक्ष हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर की ओर से शुक्रवार को अलग-अलग जमानत अर्जियां दी गई थी। अर्जियों पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में तीनों को फर्जी रूप से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 22 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। न्यायालय से तीनों आरोपियों को 31 अक्टूबर 10 दिन तक के लिए जेल भेज दिया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने महिला होने के आधार पर जमानत दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया था ।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें