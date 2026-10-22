कौन है मुंबई का माफिया जिससे मॉडल श्रद्धा दुबे का है कनेक्शन, डी कंपनी की तरह कामकाज

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे के तार मुंबई के माफिया जुल्फी के साथ होने का खुलासा हुआ है। उसका लखनऊ वाला फ्लैट शादाब और इशाक खान के नाम दर्ज मिला है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। मुंबई में ड्रग तस्करी, अपहरण और रंगदारी के मामले में कुख्यात माफिया और जेड गैंग के सरगना जुल्फिकार यासीन बेहलीम (जुल्फी) के गिरोह से श्रद्धा के तार जुड़े हैं। पुलिस की तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ। पुलिस और एसटीएफ श्रद्धा के जुल्फिकार गैंग से संबंधों की जांच कर रही है। वहीं, लखनऊ में श्रद्धा के अवध ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट से गिरकर कारोबारी शि‌वा शर्मा की मौत हुई वह शादाब और इशाक खान के नाम दर्ज हैं। शिवा की मां ने भी श्रद्धा पर माफिया के नाम पर बेटे को धमकी देने का आरोप लगाया था। अब मां के आरोपों की भी इन खुलासों से पुष्टि हो रही है।

जानकारी के मुताबिक जुल्फिकार यासीन मुंबई का कुख्यात गैंगेस्टर है। मुंबई की मीरा रोड बांद्रा में उसका ठिकाना है। वह अपने भाई मोहसिन बेहलीम और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ रंगदारी, अपहरण और ड्रग तस्करी का काम करता है। जुल्फिकार ने वर्ष 2016 में सांताक्रूज डबल मर्डर और अवैध हथियारों से जुड़ा है। जुलाई 2026 में मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट ने जुल्फिकार और उसके भाई समेत गिरोह के 12 अपराधियों को एक बिल्डर से 25 लाख की रंगदारी लेने के मामले में रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

मायानगरी में डी-कंपनी की तर्ज पर गिरोह करता है अपराध जेड गैंग मायानगरी में डी-कंपनी की तर्ज पर अपराध करता है। गिरोह का लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। व्यवसायियों और बिल्डरों को डराना धमकाना। उनसे वसूली, रंगदारी करना ही गिरोह का मुख्य काम है। इसके अलावा क्लब और कई राज्यों में बड़े स्तर पर ड्रग की तस्करी भी गिरोह करता है।

मुंबई के क्लबों में हुई थी श्रद्धा दुबे की मुलाकात चर्चा है कि जुल्फिकार से मुंबई के क्लब में ही श्रद्धा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। श्रद्धा का मुंबई आना जाना भी रहता था। वह जब जाती तो उससे मिलती थी। पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार जुल्फिकार गैंग से श्रद्धा के जुड़े होने की बात जानकारी में आई है। ट्रांजिट रिमांड पर टीम उसे लेकर आ रही है। इन सभी बिंदुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फ्लैट के हाउस टैक्स में भी गड़बड़ी सामने आई अवध ग्रीन अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में श्रद्धा दुबे रहती थी वह शादाब व इशाक खान के नाम दर्ज है। नगर निगम को जांच में इसकी जानकारी मिली है। इसके हाउस टैक्स निर्धारण में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि श्रद्धा दुबे से जुड़े दो अलग-अलग फ्लैटों को एक में मर्ज कर वर्ष 2015 में हाउस टैक्स असेसमेंट किया गया था। रिकॉर्ड में फ्लैट शादाब और इशाक खान के नाम दर्ज हैं। अब इन फ्लैटों का नए सिरे से कर निर्धारण किया जाएगा।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 04 सी और 04 डी को मर्ज कर एक हाउस आईडी 9157जी 408 44 बनाई गई थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया में संपत्ति का वार्षिक किराया मूल्य कम कर दिया गया, जिससे दोनों फ्लैटों का सालाना हाउस टैक्स महज 1944 रुपये निर्धारित हुआ। जबकि दोनों फ्लैटों का कर निर्धारण करने पर सालाना टैक्स चार गुना से ज्यादा होना चाहिए था।

फ्लैट मालिकों की जानकारी पुलिस को दी अधिकारियों के मुताबिक, फ्लैट मालिकों की जानकारी पुलिस को भी उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस मकान मालिकों से पूछताछ कर चुकी है। अब टैक्स विभाग की ओर से संपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन कर वास्तविक देय टैक्स निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद बकाया वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

जोनल अधिकारी ओपी सिंह के अनुसार पड़ताल में पता चला है कि फ्लैट श्रद्धा दुबे के नाम से नहीं है। यह शादाब,इशाक खान के नाम से दर्ज है। गुरुवार को रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही नए सिरे से कर निर्धारण होगा।

श्रद्धा दुबे के कथित फ्लैट पर नगर निगम का 36846 रुपये हाउस टैक्स बकाया है। 14327 रुपये ब्याज भी लगाया जा चुका है। नगर निगम की ओर से अब अंतिम नोटिस भेजने की तैयारी है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।