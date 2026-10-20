Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महंगे ब्रांड्स, हाई-प्रोफाइल पार्टियां और ग्लैमरस अंदाज, ऐसी है श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल; देखें फोटो

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मॉडल श्रद्धा दुबे महंगे ब्रांड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल की शौकीन है। लुई विटॉन और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड्स से सामान लेती थी। यहां तक कि वह आलीशान होटल और रिजॉर्ट में ठहरती थी। देखें फोटो…

Shraddha Dubey lifestyle
श्रद्धा दुबे लाइफस्टाइल

Shraddha Dubey lifestyle: लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर महंगे ब्रांड्स के सामान, आलीशान होटल और फोटोशूट की कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। लुई विटॉन और गुच्ची जैसे लग्जरी ब्रांड्स के प्रति उसका खास लगाव नजर आता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मॉडल श्रद्धा दुबे के 1 लाख 43 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं उनके अकाउंट से 409 पोस्ट हुई हैं। जिसमें वह लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हुई नजर हैं।

श्रद्धा दुबे

श्रद्धा दुबे के सोशल मीडिया अकाउंट पर लुई विटॉन और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड्स के सामान के साथ कई तस्वीरें मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए वह अपने लग्जरी शौक की झलक दिखाती थी।

श्रद्धा दुबे

होटल और रिजॉट में रुकती थी श्रद्धा

श्रद्धा दुबे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर महंगे होटल और रिजॉर्ट में बिताए पलों की तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं। इन पोस्ट में उसकी आलीशान लाइफस्टाइल की झलक दिखाई देती है।

श्रद्धा दुबे

श्रद्धा दुबे अलग-अलग कार्यक्रमों में बतौर गेस्ट शामिल होती थी। इसके अलावा वह फोटोशूट भी कराती थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी कई तस्वीरें हैं, जिनमें वह अलग-अलग अंदाज में नजर आती है। श्रद्धा दुबे के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ प्रोडक्ट्स के प्रमोशन से जुड़ी पोस्ट भी मौजूद हैं। इन पोस्ट के जरिए वह अलग-अलग उत्पादों को अपने फॉलोअर्स के सामने पेश करती थी।

श्रद्धा दुबे

नीम करौली में वीआईपी ट्रीटमेंट

श्रद्धा दुबे अप्रैल में नीम करौली पहुंची थी। इस दौरान उसके साथ सरकारी सुरक्षाकर्मी के अलावा एक बाउंसर भी नजर आया था। उसने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद उसे सुरक्षा मिलने को लेकर सवाल उठे।

श्रद्धा दुबे

क्यों चर्चा में है श्रद्धा दुबे

दरअसल, कुछ दिन पहले लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज कपूथला में रहते थे। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा पर बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवा एक साल से श्रद्धा दुबे के साथ लिव इन में रह रहे थे। मां ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

श्रद्धा दुबे

श्रद्धा कभी नामचीन तो कभी रसूखदारों संग घूमती

श्रद्धा दुबे के पूर्व ड्राइवर के मुताबिक उसने सुबह, दोपहर और रात, हर पहर मॉडल श्रद्धा का बदला हुआ रूप देखा है। दोपहर से उसकी दिनचर्या शुरू होती थी। कभी समाजसेविका बनकर राजनैतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ घूमती तो कभी रसूख से जुड़े कुछ अन्य नामचीन लोगों के साथ। रात में क्लबों में पार्टी करती।

श्रद्धा दुबे
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsहाई-प्रोफाइल पार्टियां और ग्लैमरस अंदाज, ऐसी है श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल