महंगे ब्रांड्स, हाई-प्रोफाइल पार्टियां और ग्लैमरस अंदाज, ऐसी है श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल; देखें फोटो

मॉडल श्रद्धा दुबे महंगे ब्रांड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल की शौकीन है। लुई विटॉन और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड्स से सामान लेती थी। यहां तक कि वह आलीशान होटल और रिजॉर्ट में ठहरती थी। देखें फोटो…

Shraddha Dubey lifestyle: लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर महंगे ब्रांड्स के सामान, आलीशान होटल और फोटोशूट की कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। लुई विटॉन और गुच्ची जैसे लग्जरी ब्रांड्स के प्रति उसका खास लगाव नजर आता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मॉडल श्रद्धा दुबे के 1 लाख 43 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं उनके अकाउंट से 409 पोस्ट हुई हैं। जिसमें वह लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हुई नजर हैं।

श्रद्धा दुबे के सोशल मीडिया अकाउंट पर लुई विटॉन और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड्स के सामान के साथ कई तस्वीरें मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए वह अपने लग्जरी शौक की झलक दिखाती थी।

होटल और रिजॉट में रुकती थी श्रद्धा श्रद्धा दुबे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर महंगे होटल और रिजॉर्ट में बिताए पलों की तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं। इन पोस्ट में उसकी आलीशान लाइफस्टाइल की झलक दिखाई देती है।

श्रद्धा दुबे अलग-अलग कार्यक्रमों में बतौर गेस्ट शामिल होती थी। इसके अलावा वह फोटोशूट भी कराती थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी कई तस्वीरें हैं, जिनमें वह अलग-अलग अंदाज में नजर आती है। श्रद्धा दुबे के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ प्रोडक्ट्स के प्रमोशन से जुड़ी पोस्ट भी मौजूद हैं। इन पोस्ट के जरिए वह अलग-अलग उत्पादों को अपने फॉलोअर्स के सामने पेश करती थी।

नीम करौली में वीआईपी ट्रीटमेंट श्रद्धा दुबे अप्रैल में नीम करौली पहुंची थी। इस दौरान उसके साथ सरकारी सुरक्षाकर्मी के अलावा एक बाउंसर भी नजर आया था। उसने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद उसे सुरक्षा मिलने को लेकर सवाल उठे।

क्यों चर्चा में है श्रद्धा दुबे दरअसल, कुछ दिन पहले लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज कपूथला में रहते थे। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा पर बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवा एक साल से श्रद्धा दुबे के साथ लिव इन में रह रहे थे। मां ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।