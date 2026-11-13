श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर की 14 दिन की और न्यायिक रिमांड बढ़ी, वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी
लखनऊ में कारोबारी शिवा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर की 14 दिन की और न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। तीनों हत्यारोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला कारागार से कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
लखनऊ, विधि संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में बहुचर्चित कारोबारी शिवा हत्याकांड की आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की कोर्ट ने 26 नवंबर तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। यह आदेश प्रभारी एसीजेएम आलोक वर्मा ने शुक्रवार को दिया। तीनों हत्यारोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला कारागार से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए।
हत्यारोपी श्रद्धा उसकी बहन और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की पेशी के दौरान सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने हत्यारोपियों की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। कारोबारी हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे सहित तीनों को हजरतगंज पुलिस ने बीते 21 अक्टूबर को नागपुर के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीनों को 22 अक्टूबर हजरतगंज कोतवाली लाया गया। यहां पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजय वर्गीय के सर्विलांस कक्ष में बैठाकर छह घंटे पूछताछ हुई। तीनों को देर शाम कोर्ट में पेश किया था और फिर जेल भेज दिया गया था। मुकदमे के विवेचक के अनुसार शिवा की मां रंजना ने अपने बयान में कहा था कि उनके बेटे शिवा शर्मा को श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे, उनके ड्राइवर दानिश और रश्मि के ब्वॉयफ्रेंड आमिर शेख ने मिलकर अपने फ्लैट की चौथी मंजिल से फेंककर मार डाला। अभियोजन के अनुसार इस तथ्य की पुष्टि अन्य साक्षियों द्वारा भी की गई है। इस मामले को लेकर हजरतगंज थाने में श्रद्धा दुबे ,बहन रश्मि दुबे और दानिश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
फरार आमिर का सुराग नहीं
उधर, हत्याकांड के बाद फरार चल रहे श्रद्धा के मददगार आमिर का हजरतगंज पुलिस अबतक सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हत्या के बाद आमिर ही श्रद्धा और उसकी बहन एवं ड्राइवर को सीतापुर से रुपईडीहा के रास्ते नेपाल ले गया था। हालांकि पुलिस अबतक उसे पकड़ नहीं सकी है।
यह है मामला
बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से संदिग्ध हालात में गिरकर नौ अक्तूबर रात चिकन कारोबारी व कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज कपूथला में रहते थे। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा पर बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने, सिगरेट से जलाने, माफिया और कई नामचीन लोगों से धमकी दिलाने का आरोप लगाया था। शिवा एक साल से मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ लिवइन में रह रहे थे। पीड़ित मां ने श्रद्धा उसकी बहन रश्मि समेत चार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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