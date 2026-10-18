श्रद्धा दुबे और उसकी बहन समेत तीन पर 50-50 हजार का इनाम, पुलिस ने दोगुनी की राशि

कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश इनाम की राशि बढ़ा दी है। अब पुलिस ने तीनों की पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। रविवार को पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने इसकी जानकारी दी। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अलावा ड्राइवर दानिश के कोर्ट में समर्पण की आशंका के चलते पुलिस दिन भर अलर्ट रही। बीते दिनों दानिश ने सीजेएम कोर्ट लखनऊ में सरेंडर की अर्जी डाली थी।

इससे पहले शद्धा उसकी बहन समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने शुक्रवार को एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया गया था। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सुबह तीनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी। पुलिस 10 टीमें फरार आरोपियों के खिलाफ नेपाल और बार्डर से सटे जनपदों में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने बताया कि इस मामले में हजरतगंज कोतवाली में शिवा की मां ने श्रद्धा उसकी बहन रश्मि उसके ड्राइवर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में ड्राइ‌वर दानिश का नाम प्रकाश में आया था। शिवा की मौत के बाद से तीनों फरार चल रहे हैं। सर्विलांस और डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर की क्राइम टीम समेत कई टीमें लगातार तीनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर पहुंची लखनऊ पुलिस लखनऊ पुलिस श्रद्धा दुबे की तलाश भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। शुक्रवार शाम लखनऊ की एसओजी, क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर बाजार में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तीन से चार घंटे तक चली पड़ताल के दौरान टीम ने दुकानदारों से पूछताछ कर आरोपित की संभावित आवाजाही से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश की। जांच में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया। साथ ही भगवानपुर बाजार में जिन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां टीम ने रिकॉर्डिंग देखी।