मॉडल श्रद्धा दुबे केस में अब आईपीएस विक्रांत वीर नपे, भारी किरकिरी के बाद 24 घंटे में दूसरा ऐक्शन

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के मामले में 24 घंटे में दूसरा बड़ा ऐक्शन हुआ है। डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस विक्रांत वीर को भी हटा दिया गया है। इससे कुछ घंटे पहले ही हजरतगंज के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया था।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे के मामले में भारी किरकिरी के बाद अब आईपीएस अधिकारी विक्रांत वीर पर गाज गिरी है। उन्हें पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है। 50 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी नहीं होने पर 12 घंटे में ही दूसरा बड़ा ऐक्शन हुआ है। विक्रांत वीर से कुछ घंटे पहले लखनऊ के सबसे हाईप्रोफाइल थाने हजरतगंज के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हटाकर लाइन हाजिर किया गया था। शिवा की मौत के दस दिन बाद भी पुलिस श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि मीडिया के कैमरे उस तक पहुंच गए। अर्पित विजय वर्गीय को विक्रांत वीर की जगह नया डीसीपी बनाया गया है।

कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या की मौत में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर की गिरफ्तारी में विफल रहने पर रविवार देर रात पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर को हटाने का आदेश जारी हुआ। इससे पहले दोपहर में इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को कोतवाली से हटाकर लाइन हाजिर किया गया था। हत्यारोपी श्रद्धा उसकी बहन और ड्राइवर गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की राशि भी रविवार को ही 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी थी।

श्रद्धा का इंटरव्यू वायरल होते ही ऐक्शन शुरू श्रद्धा दुबे ने अपने बचाव में पहले कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। इसके बाद एएनआई न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू भी दे दिया। उसका इंटरव्यू टीवी चैनलों पर आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो से पता चला कि श्रद्धा लखनऊ में ही है। इसके बाद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। वीडियो वायरल हुआ तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की भारी किरकिरी हो गई। इस पर पहले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह फिर आईपीएस विक्रांत पर गाज गिर गई।

नेपाल बार्डर से पश्चिमी यूपी तक छापेमारी श्रद्धा समेत तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें नेपाल, बार्डर से सटे जिलों और पश्चिमी यूपी समेत कई जनपदों में गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। हत्याकांड में फरार ड्राइवर दानिश के कोर्ट में सरेंडर अर्जी डाली थी। उसके समर्पण की आशंका के चलते पुलिस दिन भर अलर्ट रही। तफ्तीश में लगी हजरतगंज पुलिस टीम और पुलिस उपायुक्त मध्य की क्राइम टीम ने श्रद्धा के ड्राइवर दानिश के आलमबाग गढ़ी कनौरा स्थित घर दबिश देकर उनके परिवारीजनों को पकड़ा भी है।

पुलिस टीम उन्हें लेकर सुलतानगंज पुलिस चौकी पहुंची। वहां दानिश के बारे में घंटों पूछताछ करती रही। परिवारीजनों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीमें उसकी तलाश में अलग-अलग जनपदों के लिए रवाना हो गई हैं। पूछताछ के दौरान चौकी में पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर, एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस कर्मी मौजूद रहीं।