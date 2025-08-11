Showroom that sold Fortuner to cricketer Akashdeep in trouble, notice issued by Transport Department क्रिकेटर आकाशदीप को फॉर्च्यूनर बेचने वाला शोरूम फंसा, परिवहन विभाग की नोटिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
क्रिकेटर आकाशदीप को फॉर्च्यूनर बेचने वाला शोरूम फंसा, परिवहन विभाग की नोटिस

क्रिकेटर आकाशदीप को फॉर्च्यूनर बेचने वाले शोरूम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आकाशदीप की फॉर्च्यूनर के साथ फोटो वायरल होने के बाद शोरूम की गलतियां परिवहन विभाग ने पकड़ी और उसे नोटिस जारी कर दिया है। एक मामले में शोरूम का रजिस्ट्रेशन भी एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:08 PM
इंटरनेशनल क्रिकेटर और भारतीय टीम के सदस्य आकाशदीप ने पिछले हफ्ते रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी लखनऊ में एक कार डीलर से फॉर्च्यूनर खरीदी थी। फॉर्च्यूनर के साथ आकाशदीप और उनकी बहन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। यही तस्वीरें अब फॉर्च्यूनर बेचने वाले शोरूम के लिए मुसीबत बन गई है। शोरूम को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। जो गलती आकाशदीप को लेकर की गई उसी तरह की गलती के लिए शोरूम का रजिस्ट्रेशन एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आकाशदीप को शोरूम ने बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही गाड़ी हैंडओवर कर दी है। जबकि परिवहन विभाग का साफ निर्देश है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलना चाहिए। सभी शोरूम को इस बारे में पहले से निर्देश जारी किया गया है। इसके बाद भी लखनऊ के शोरूम ने आकाशदीप को बिना रजिस्ट्रेशन ही गाड़ी डिलेवर कर दी। परिवहन आयुक्त की तरह से की गई कार्रवाई में शोरूम की कई और खामियां भी गिनाईं गई हैं।

आकाशदीप ने रक्षाबंधन पर मौके पर कैंसर पीड़ित बड़ी बहन व परिजनों की खुशी के लिए नई गाड़ी खरीदी थी। उसी दिन गाड़ी भी आकाशदीप को दे दी गई। बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के गाड़ी देने पर ही परिवहन विभाग सख्त हो गया। परिवहन निगम ने पिछले हफ्ते भी बिना नंबर प्लेट वाहन डिलेवरी को लेकर सभी डीलरों को चेतावनी भी दी थी। इसे लेकर पहले भी दर्जनों डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड किए जा चुके हैं और चेतावनी भी दी जा चुकी।

इसके बावजूद लखनऊ के डीलर ने आकाशदीप को गाड़ी दे दी। रक्षाबंधन के दिन लखनऊ के सनी टोएटा शोरूम से आकाशदीप ने टॉप मॉडल ब्लैक फॉर्च्यूनर खरीदी। डीलर की तरफ से क्रिकेटर को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के ही गाड़ी डिलीवर कर दी गई।

केवल फैंसी नंबर बुकिंग रिसिप्ट काटी गई और उस पर UP 32 QW 0041 नंबर अलॉट कर दिया गया। शोरूम वालों का कहना है कि उनका नंबर अलॉट हो गया है लेकिन रक्षा बंधन वाले दिन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार नहीं हो पाई थी।नियम यह है कि जब तक नई गाड़ी का टैक्स नहीं कट जाता तब तक एचएसआरपी जनरेट नहीं हो सकती है। आकाशदीप को शोरूम की तरफ से शनिवार को गाड़ी दी गई। शनिवार होने के कारण टैक्स कटा नहीं, इसलिए प्लेट भी नहीं बन सकी।

