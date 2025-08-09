Show permission demolish entire building Congress Metropolitan President clashes with Municipal Corporation team परमीशन दिखाओ, पूरी बिल्डिंग तोड़ दो...नगर निगम टीम से उलझे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
परमीशन दिखाओ, पूरी बिल्डिंग तोड़ दो...नगर निगम टीम से उलझे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष

आगरा सित नाई की मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंची नगर निगम की टीम को देखकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष उलझ गए। उनका कहना था कि अतिकमण हटाने का आदेश दिखाइए। इसके बाद आप पूरी बिल्डिंग को तोड़ दीजिए।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगराSat, 9 Aug 2025 03:03 PM
यूपी के आगरा सित नाई की मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंची नगर निगम की टीम को देखकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष उलझ गए। उनका कहना था कि अतिकमण हटाने का आदेश दिखाइए। इसके बाद आप पूरी बिल्डिंग को तोड़ दीजिए। इस पर नगर निगम के जोनल अधिकारी भी चुप नहीं रहते हैं। उन्होंने भी जवाब दिया। इसके बाद फिर दोनों के बीच जमकर नोकझोंक होती है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह कहते हैं नगर आयुक्त से बात कराओ। आपको किस सरकार ने आदेश देकर भेजा है। आप किसी के ऊपर कैसे बुलडोजर चला दोगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, आप लोग केवल हिंदू-मुस्लिम करते हैं और कोई काम नहीं है। दरअसल ये पूरा वाक्या बीते गुरुवार का है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों और पड़ोसी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गालिब पुरा अतिक्रमण हटाने गई थी। टीम का नेतृत्व जोनल अधिकारी अवधेश कुमार कर रहे थे। कार्रवाई शुरू होते ही पास में मौजूद व्यापारियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई को भेदभाव पूर्ण बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। अमित सिंह ने आरोप था कि टीम बिना सूचना दिए ही अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी वैसे ही मंदी की मार झेल रहे हैं उसके बावजूद नगर निगम की टीम चालान के नाम पर दुकानदारों से अवैध वसूली कर रही है।

बढ़ते विवाद और भीड़ को देखते हुए नगर निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई स्थगित कर दी और तीन दिन की चेतावनी देकर वहां से वापस लौट गई। ज़ोनल अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि यदि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा रही है।

