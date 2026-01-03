जय श्रीराम के नारे लगाकर गुंडई नहीं चलेगी, बीजेपी के पूर्व विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा खूब बरसीं

संक्षेप: बरेली के रेस्टोरेंट में जन्मदिन के दौरान बवाल-तोड़फोड़ के मामले में अब बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ 'पप्पू भरतौल' की बेटी साक्षी मिश्रा ने खूब बरसीं है। घटना की कड़ी निंदा करते हुए धार्मिक नारों की आड़ में हुड़दंग करने वालों को आड़े हाथों लिया है।

बरेली के रेस्टोरेंट में बर्थ डे मना रही युवती के दोस्तों पर हमला और तोड़फोड़ को लेकर अब बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ 'पप्पू भरतौल' की बेटी साक्षी मिश्रा खूब बरसीं हैं। युवती अपने कई दोस्तों के साथ बर्थ डे मनाने पहुंची थी। इस दौरान युवती के दो मुस्लिम दोस्त भी बर्थ डे में थे। इसी को लेकर बजरंग दल समर्थको ने धावा बोला था। साक्षी मिश्रा ने युवती का खुला सपोर्ट किया। साक्षी ने कहा कि जय श्रीराम के नारे लगाकर गुंडई नहीं चलेगी। हंगामा करने वालों को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपसे पूछकर कोई अपना बर्थडे नहीं मनाएगा। साक्षी मिश्रा खुद उस समय बहुत चर्चा में आईं थीं, जब एक गैर बिरादगी के युवक से शादी कर ली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

साक्षी ने कहा कि आप लोगों से पूछकर कोई अपना बर्थ डे नहीं मनाएगा। आप इतने ही दल वाले लोग हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं तो नेताओं की शादी में जाकर जय श्रीराम का नारा लगाकर इसी तरह मारपीट क्यों नहीं करते हैं। नेताओं की शादी में तो हिंदू-मुस्लिम सभी जाते हैं। वहां इनकी नारेबाजी काम नहीं आती है। साक्षी ने कहा कि आप लोगों की औकात ही नहीं है कि वहां जाकर कुछ कर सकें। आम जनता को आप लोग बेवकूफ समझते हैं। आम जनता पर हाथ पैर चलाते हैं।

साक्षी ने कहा कि गले में भगवा गमछा डालकर भगवान राम के नाम पर गुंडई और आतंक मचाना बंद करो। किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की महिलाओं का चेहरा देख लिया करो। कहा कि कोई अपनी मर्जी से शादी करता है तो तुम्हारे अंदर जातिवाद का कीड़ा घुस जाता है। कोई बर्थडे मना रहा है तो धर्म के नाम पर यह सब किया जा रहा है। हर स्कूल, दफ्तर में मुस्लिम हैं। क्या वहां भी मुस्लिम की एंट्री बंद कराएंगे। बर्डडे मना रही लड़की को बदनाम करते हुए लव जिहाद का नाम दे दिया है।