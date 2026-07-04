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गलत फहमी में न रहें सीएम, कुंदरकी चुनाव में खुली लूट मचाई गई थी, सांसद रुचि वीरा का योगी पर निशाना

Dinesh Rathour मुरादाबाद
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कुंदरकी उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद की सियासी फिजा पूरी तरह से गमाई हुई है। अभी हाल में पहुंचे मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी के बयान के बाद विपक्षी तिलमिलाए हैं। इनमें सपा सांसद रुचि वीरा भी पीछे नहीं रहीं। सीएम योगी के बयान पर सांसद ने तीखा प्रहार किया।

गलत फहमी में न रहें सीएम, कुंदरकी चुनाव में खुली लूट मचाई गई थी, सांसद रुचि वीरा का योगी पर निशाना

Moradabad News: पीतल नगरी की सियासी फिजां इन दिनों पूरी तरह गर्माई हुई है। वजह है कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की स्थानीय सांसद रुचि वीरा के बीच छिड़ा सीधा जुबानी जंग। दरअसल, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कुंदरकी के नतीजों को ऐतिहासिक बताते हुए बयान दिया था कि वहां तुर्कों को परास्त कर 'बाबर राज' का खात्मा किया गया और 'रामराज' स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री के इसी ध्रुवीकरण वाले दांव पर अब सपा सांसद ने बेहद तीखा और सीधा पलटवार किया है।

मुख्यमंत्री के बयान को आड़े हाथों लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि सूबे के मुखिया को किसी मुगालते या गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीधा आरोप मढ़ा कि कुंदरकी में लोकतंत्र की हत्या कर प्रशासनिक मशीनरी के दम पर वोटों की खुली लूट मचाई गई थी, जिसका सच हर कोई जानता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सत्ता के रसूख से जिस तरह यह चुनावी खेल खेला गया, उसकी पुनरावृत्ति अब उत्तर प्रदेश में दोबारा कभी नहीं होने दी जाएगी। रुचि वीरा ने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता की अदालत ही करती है। उन्होंने चुनावी पारदर्शिता की वकालत करते हुए कहा कि हार-जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होने चाहिए, न कि सरकारी तंत्र के बूते हथियाए जाने चाहिए।

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आचार्य प्रमोद कृष्णम को दो टूक मैं खुद सपा में नारी सम्मान की मिसाल हूं

मुख्यमंत्री के अलावा सांसद ने श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी उनके बयान पर आड़े हाथों लिया। आचार्य की टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने दोटूक कहा, आचार्य जी अपनी निजी राजनीतिक विचारधारा को मुझ पर थोपने का प्रयास न करें। समाजवादी पार्टी में मेरा सम्मान और स्वाभिमान पूरी तरह महफूज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आस्था सपा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में अटूट है। भाजपा और उसके करीबियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा दी है, जिसकी जीती-जागती मिसाल वे खुद हैं।

कुंदरकी और संभल को लेकर क्या बोले थे सीएम योगी

29 जून को मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी ने हाल ही में संपन्न हुए कुंदरकी उपचुनाव की जीत को ‘बाबरी सोच’ के अंत से जोड़ा था। इसके साथ ही संभल के ‘हरिहर मंदिर’ और ऐतिहासिक कूपों पर कब्जों का जिक्र कर उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुंदरकी की जीत से उत्साहित भाजपा अब इस पूरे बेल्ट में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती। ‘साइकिल’ को दंगा-कर्फ्यू का प्रतीक बताना और ‘कमल’ को खुशहाली से जोड़ना, ध्रुवीकरण की उसी राजनीति को री-सेट करने की कवायद है, जिसके सहारे भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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