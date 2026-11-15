हापुड़ और अमरोहा के किसानों के बीच चली गोलियां, गंगा में गिराया ट्रैक्टर, खाली कारतूस मिले
हापुड़ में गंगा की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हो गया। अमरोहा और हापुड़ के किसान आपस में भिड़ गए। इस बीच फायरिंग भी हुई। गोलियां की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा।
गढ़मुक्तेश्वर/हापुड़, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी में उस समय सनसनी फैल गई जब अमरोहा और हापुड़ के किसान आमने-सामने आ गए। बहादुरगढ़ क्षेत्र के खादर क्षेत्र के गांव शंकराटीला में गंगा किनारे की भूमि पर खेती करने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते अमरोहा और हापुड़ के किसानों के बीच गोलियां चल गईं। गंगा द्वारा छोड़ी गई जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए संघर्ष में सात लोग घायल हो गए, जबकि एक ट्रैक्टर को गंगा में गिरा दिया गया। पुलिस ने तहरीर पर वर्तमान प्रधान समेत 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गंगा किनारे कुछ हिस्सा हापुड़ और कुछ हिस्सा अमरोहा जनपद का है। गांव शंकरा में किसान गंगा की खाली भूमि पर खेतीबाड़ी करते हैं। फसलों की बुवाई के लिए भूमि पर कब्जे को लेकर यहां पर कई बार किसानों के बीच संघर्ष तक हो चुके हैं। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद से खाली हुई भूमि को अपना होने का दावा कर कई किसान खेतीबाड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के अधिकारी इसको लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। शनिवार रात गंगा पार से ट्रैक्टर लेकर आ रहे शंकराटीला निवासी लाल सिंह, विकास, सुरेश, राजू, विकास पर गांव पिपलौती निवासी लोगों ने हमला कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गोलिया चलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस की मौजूदगी के दौरान भी करीब पांच मिनट तक गोलियां चलती रहीं।
घटना में सात लोग हुए घायल
संघर्ष में शंकराटीला गांव के ही रहने वाले लाल सिंह पुत्र गोविंदा, विकास पुत्र महिपाल, विकास पुत्र सीताराम, सुरेश पुत्र विजयपाल, राजू पुत्र नेपाल और मनीष पुत्र ब्रजपाल घायल हो गए है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार गंगा पार से आए आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कब्जा करने की नीयत से आए थे। उनके विरोध करने दौरान उनके ट्रैक्टरों को गंगा नदी में धकेल दिया गया।
इन पर दर्ज की गई रिपोर्ट
देर रात को शंकराटीला के जंगल में गंगा के टापू पर हुए संघर्ष के बाद पीड़ित लाल सिंह ने जनपद अमरोहा के गांव पिपलौती के ग्राम प्रधान जितेंद्र, हौसराम,चंद्रपाल, नौशाद, हसनैन, शाहरुख, तसलीम समेत 15 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में सीओ राहुल यादव का कहना है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज जांच कराई जा रही है। किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। सात नामजद समेत 15 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।