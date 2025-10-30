यूपी में भाजपा नेता के होटल में चली गोली, शेफ की मौत, बेड पर पड़ा मिला शव

संक्षेप: भाजपा नेता देवेंद्र निरंजन के आशीर्वाद होटल में बुधवार रात को गोली चलने से शेफ की मौत हो गई। वह भाजपा नेता के बाउंसर के साथ तीसरी मंजिल पर शराब पी रहा था।

उरई जिले के कोंच में भाजपा नेता देवेंद्र निरंजन के आशीर्वाद होटल में बुधवार रात को गोली चलने से शेफ की मौत हो गई। वह भाजपा नेता के बाउंसर के साथ तीसरी मंजिल पर शराब पी रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस को शव बेड पर पड़ा मिला और पास में ही एकनाली बंदूक पड़ी थी। उसके सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने होटल को सील करने के साथ ही बाउंसर को हिरासत में लिया है। बंदूक भी कब्जे में ले ली है। बाउंसर ने बताया कि शेफ ने गोली मारकर खुदकुशी की है, जबकि परिजनों ने उस पर हत्या का आरोप लगाया है। देवेंद्र की पत्नी सुमन निरंजन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और बंदूक उनके बेटे हिमांशु निरंजन के नाम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि होटल मालिक देवेंद्र ने रात को पुलिस को सूचना दी है कि उनके यहां काम करने वाले रसोइये नई बस्ती भांडेर दतिया निवासी 40 वर्षीय महेश अहिरवार ने नशे की हालत में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। वह तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 115 में उनके बाउंसर संदीप के साथ शराब पी रहा था। हिरासत में लिए गए संदीप ने बताया कि वह होटल में नौकरी करता है और रात में ड्यूटी थी। सुरक्षा के लिहाज से मालिक के बेटे हिमांशु की बंदूक अपने पास रखता था।