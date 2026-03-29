आईडी मांगने पर होटल में फायरिंग और तोड़फोड़, हंगामे के बाद कर्मचारियों को पीटा

सहारनपुर जिले के देवबंद में स्टेट हाईवे पर स्थित एक होटल पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। आईडी मांगने पर गुस्साए लोगों ने होटल में तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक युवकों ने होटल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था।

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में बाइक सवार युवकों ने जमकर दहशत फैलाई। देवबंद में स्टेट हाईवे पर स्थित एक होटल पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। आईडी मांगने पर गुस्साए लोगों ने होटल में तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक युवकों ने होटल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। कुछ देर बाद सूचना पर कोतवाली देवबंद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस युवकों की पहचान करने में जुटी है।

देवबंद में स्टेट हाइवे स्थित वीआईपी रोज होटल पर रविवार सुबह बाइक सवार कुछ युवक पहुंचे। होटल पर पहुंचने से युवकों ने रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी से किराए पर कमरा मांगा। इस दौरान एक युवक ने अपनी आईडी दी, जबकि अन्य युवकों से आईडी मांगी गई तो वह गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते ही बात इस हद तक बढ़ी कि युवकों ने फायरिंग करते हुए दहशत फैला दी। इसके बाद हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की। युवकों ने होटल कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा, उनकी भी पिटाई कर दी। किसी तरह होटल कर्मचारियों ने कमरों में छिपकर अपनी जान बचाई। गोलियां लगने से होटल के शीशे टूट गए।

पांच राउंड फायरिंग कर भागे हमलावर बताया जा रहा है कि मारपीट और तोड़फोड़ के बाद आरोपी युवक बाहर निकल गए और होटल पर करीब पांच राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगने से होटल के शीशे टूट गए। डर की वजह से होटल कर्मचारियों ने छिपकर जान बचाई। पुलिस के पहुंचने से पूर्व आरोपी युवक फरार हो गए। कोतवाली देवबंद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। होटल मालिक विपिन कुमार ने तहरीर देते हुए बताया कि युवक कमरे के लिए आए थे, लेकिन आईडी मांगने पर विवाद हो गया। वहीं, एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।