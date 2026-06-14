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पहले पत्नी की हत्या, फिर खुद को मारी गोली; पूर्व विधायक के बेटे ने सुसाइड किया

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, शिकोहाबाद/फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पूर्व प्रधान राकेश यादव ने कथित अवसाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले पत्नी मूर्ति देवी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली। दोनों की मौत हो गई। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच जारी है।

पहले पत्नी की हत्या, फिर खुद को मारी गोली; पूर्व विधायक के बेटे ने सुसाइड किया

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के सुभाष तिराहा के पास डाहिनी के पूर्व प्रधान व पूर्व विधायक के बेटे ने अवसाद में आकर लाइसेंसी रिवाल्वर से पहले पत्नी को गोली मारी फिर खुद को मार ली। अस्पताल में पूर्व प्रधान को मृत घोषित कर दिया। बाद में गंभीर हाल पत्नी को मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राकेश यादव (67) पुत्र जगदीश यादव निवासी सुभाष तिराहा शिकोहाबाद डाहिनी के प्रधान रहे थे। जबकि उनके पिता जगदीश यादव पूर्व विधायक हैं। वह एके इंटर कॉलेज में प्रबंधक थे। कॉलेज की खेती की करीब ढाई लाख रुपये के गबन का उनके ऊपर गांव के युवक ने आरोप लगाया था। कोर्ट में फिरोजाबाद में मुकदमा चल रहा था।

पहले पत्नी की हत्या फिर खुद को मारी गोली

शुक्रवार को इसकी तारीख थी जिसे करने के बाद राकेश घर लौटकर दोपहर में पहुंचे थे। तारीख करने के बाद वह डिप्रेशन में थे। शनिवार की रात उन्होंने डिप्रेशन में आकर पहले अपनी पत्नी मूर्ति देवी (66) की छाती में गोली मारी। उसके बाद खुद के सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली।एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्यों को एकत्रित कर बेड पर से रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। एसपी ग्रामीण का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया कि राकेश यादव डिप्रेशन में चल रहे थे। जिसके फलस्वरूप उन्होंने पहले पत्नी को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है। उसके बाद खुद को गोली मार ली। पत्नी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई है। उन्हें कैंसर हो चुका था। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

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पत्नी से विवाद होने की संभावना

कोर्ट से तारीख करके शनिवार को लौटने के बाद मुकदमे की तारीख में क्या हुआ इसको लेकर किसी को परिवार में जानकारी नहीं है। पुलिस द्वारा माना जा रहा है कि कोर्ट की तारीख से डिप्रेशन में आए पूर्व प्रधान से किसी बात को लेकर पत्नी के बीच कहासुनी हुई हो और फिर पहले पत्नी को फिर खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूर्व प्रधान राकेश की छोटी बेटी प्रतिमा यादव की शादी शिकोहाबाद के यदुवंश नगर में की है। उसके पति विवेक यादव हैं। घटना के बाद बेटी का रोते हुए बुरा हाल हो गया था।

राकेश यादव ने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी

पूर्व प्रधान राकेश यादव पुलिस विभाग में कुछ वर्ष की नौकरी करने के बाद उसको छोड़कर चले आए थे। वह सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। राकेश ने शरद यादव के जनता दल गुट से विधायक का चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गए थे। गांव में जमीनी विवाद भी चल रहा है तो दूसरी ओर एके कालेज के प्रबंधक रहते हुए खेती की धनराशि के गबन को लेकर भी विवाद गरमाया हुआ था। लगातार जमीन के विवादों को लेकर वे डिप्रेशन में चल रहे थे। शुक्रवार को एके कालेज मामले में तारीख भी करके आए थे। शनिवार की रात को अचानक पत्नी को गोली मारने के बाद खुद गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली।

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जमीन विवाद में कोर्ट से तारीख करके लौटे थे

परिवार के लोगों का कहना है कि राकेश खुशदिल मिजाज के इंसान थे। वह वर्तमान में वकालात भी कर रहे थे। वह परेशानियों से हार नहीं मानते थे। अचानक वह अवसाद में कैसे चले गए इसके कारणों को भी परिवार तलाश रहा है। जमीनी विवाद की शुक्रवार को कोर्ट में तारीख करके लौटे थे तब लोगों ने उनको डिप्रेशन में देखा था। राकेश के पिता जगदीश यादव सन 1980 में कांग्रेस से शिकोहाबाद के विधायक रह चुके हैं।

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