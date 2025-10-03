Shot his girlfriend in public, then blew himself up ten kilometers away, sensational incident in Chandauli प्रेमिका को सरेराह मारी गोली, दस किमी दूर जाकर खुद को भी उड़ाया, चंदौली में सनसनीखेज वारदात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रेमिका को सरेराह मारी गोली, दस किमी दूर जाकर खुद को भी उड़ाया, चंदौली में सनसनीखेज वारदात

यूपी के चंदौली में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने पहले युवती को गोली मार दी। इसके बाद दस किलोमीटर दूर जाकर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवती को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:27 PM
यूपी में चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक 25 वर्षीय युवक ने अपनी 20 वर्षीय प्रेमिका को सरेराह गोली मार दी। पुलिस अभी मामले की छानबीन शुरू ही कर सकी थी कि घटनास्थल से करीब दस किलोमीटर दूर रामनगर थाना क्षेत्र के सागर पोखरा के समीप प्रेमी ने अपने कनपटी पर रिवाल्वर सटाकर खुद को भी उड़ा दिया। प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमिका का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। इस दोहरे घटनाक्रम से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बताया जाता है कि मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला 25 वर्षीय संजय कुमार अपनी आजीविका के लिए नई सट्टी स्थित मंडी में ठेला लगाकर सब्जी बेचता था। संजय का मोहल्ले की ही 20 वर्षीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। गुरुवार की शाम जब युवती सब्जी लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी संजय ने उसे रोका और दोनों में कुछ बातचीत हुई। इसी दौरान संजय ने युवती को गोली मार दी। गोली लगते ही युवती चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। युवती के गिरते ही युवक वहां से भाग निकला। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवती को तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से सुराग जुटाने शुरू किए और संजय की तलाश शुरू की। इसी बीच घटनास्थल से दस किलोमीटर दूर रामनगर थाना क्षेत्र के सागर पोखरा के समीप युवक ने अपनी कनपटी पर गोली मार कर सुसाइड कर लिया। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही संजय के परिजन और युवती के परिवार वालों में कोहराम मच गया। संजय के घर में चीख-पुकार मच गई, जबकि युवती के परिजन अस्पताल में उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार संजय का व्यवहार पहले सामान्य था लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह तनाव में नजर आ रहा था। इसकी वजह शायद उसका प्रेम प्रसंग था। युवती के परिजनों ने बताया कि वह इस रिश्ते से अनजान थीं और संजय का व्यवहार उनके लिए भी अचानक का झटका था।

थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। संभवतः संजय को युवती की शादी या रिश्ते में किसी बदलाव की जानकारी मिली थी। इससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। हालांकि, पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। जिसमें यह स्पष्ट करना शामिल है कि क्या संजय के पास अवैध हथियार था और इस घटना में किसी और का हाथ तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

