समय कम, टार्गेट ज्यादा, 4 बेटियां…, SIR में लगे BLO के सुसाइड नोट में झकझोर देने वाली बातें
यूपी में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर में पिछले पांच दिनों में तीसरे बीएलओ ने जान दे दी है। फतेहपुर, गोंडा के बाद मुरादाबाद में आत्मघाती कदम उठाया गया है। इस बार बीएलओ का सुसाइड नोट भी सामने आया है। इसमें बीएलओ ने दिल को झकझोर देने वाली बातें लिखी हैं।
यूपी के मुरादाबाद में मतदाता विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे सहायक अध्यापक के पद पर तैनात बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगाकर जान दी है। सहायक अध्यापक ने मरने से पहले दिल को झकझोर देने वाला तीन पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें उसने लिखा है कि समय कम है और टार्गेट ज्यादा दिया गया है। पहली बार बीएलओ बना हूं, रात दिन काम कर रहा हूं। इसके बाद भी टार्गेट हासिल नहीं कर पा रहा हूं। रात में दो-तीन घंटे भी सो नहीं पा रहा हूं। इसके कारण टेंशन में हूं।
लिखा कि मानसिक दबाव इतना ज्यादा है कि आत्मघाती कदम उठाने जा रहा हूं। अगर समय ज्यादा होता तो टार्गेट पूरा कर लेता। अपनी चार बेटियों को लेकर ऐसी बातें लिखीं जिसे पढ़कर कोई भी रो देगा। पिछले पांच दिनों में यूपी में तीसरे बीएलओ ने जान दी है। इससे पहले फतेहपुर में अपनी शादी से एक दिन पहले लेखपाल रामलाल कोरी ने जान दी। फिर गोंडा में सहायक अध्यापक विपिन यादव ने जहर खाकर मौत को गले लगाया था।
बीएलओ ने लिखा कि जीना तो चाहता हूं लेकिन बहुत बेचैनी, घुटन और डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरी चार छोटी बेटियों हैं। दो की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। मेरी बेटियां बहुत मासूम हैं, उनका ख्याल रखना। यह भी लिखा कि मेरी पूरी राशि मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए, ताकि मेरी बेटियों की परवरिश ठीक से हो सके। मुझे पता है कि मेरे नहीं होने पर उनका जीवन बहुत खराब हो सकता है। लेकिन क्या करूं।
आगे लिखा कि परिवार वालों ने तो मेरा बहुत हौसला बढ़ाया फिर भी काम का दबाव झेल नहीं पा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। आगे लिखा कि कहने को बहुत कुछ बाकि है लेकिन समय कम है। मेरी मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे परिवार को कोई अधिकारी परेशान न करें।
कंपोजिट विद्यालय पर थी तैनाती
सुसाइड करने वाले सहायक अध्यपक सर्वेश सिंह की तैनाती करीब आठ साल से जाहिदपुर कम्पोजिट विद्यालय में थी। भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहेडी ब्रहमनान निवासी सर्वेश सिंह के भाई प्रमोद कुमार के अनुसार शनिवार की रात किसी समय सर्वेश ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घर वालों ने उनका शव फंदे से लटकता देखा तो कोहराम मच गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो जेब से तीन पेज का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मौत के कुछ घंटे बाद आई समय बढ़ाने की सूचना
एसआईआर का कम समय और ज्यादा टार्गेट की बात कहते हुए बीएलओ सर्वेश सिंह ने जान दे दी। उनकी मौत के कुछ घंटे बाद ही एसआईआर का समय बढ़ाने की खबर आ गई। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। पहले 4 दिसंबर तक इसे पूरा करना था। अब 12 दिसंबर की नई तारीख दी गई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें