CEC के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचा छोटे कद का सपाई, दरोगा ने गोद में उठाकर फेंका, दूसरे पुलिसकर्मी ने किया कैच
लखनऊ के हजरगंज में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे सपाइयों में छोटे कद के कार्यकर्ता की काफी चर्चा रही। इस कार्यकर्ता को दरोगा ने हिरासत में लेकर गोद में उठाया और बस की तरफ उठाल दिया। दूसरे पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया और फिर बस में बिठाया।
Samajwadi Protest In Lucknow: वोट चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंच सपाइयों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। लखनऊ में हो रहे प्रदर्शन में छोटे कद का सपा कार्यकर्ता भी पहुंचा था, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। प्रदर्शन के दौरान पहुंची पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने सपाइयों को पकड़ पकड़कर पुलिस की बस में बिठाया। इसी दौरान छोटे कद के सपा कार्यकर्ता को एक दरोगा ने गोद में उठा लिया और बस की तरफ लेकर दौड़ पड़े। प्रदर्शन में चर्चा का विषय बने इस छोटे सपा कार्यकर्ता के पीछे-पीछे मीडिया कर्मी भी दौड़ पड़े। सपा कार्यकर्ता को दरोगा ने बस में चढ़ाने के लिए उसे उछाल दिया तो दूसरे पुलिसकर्मी में सपा कार्यकर्ता को कैच कर लिया। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली के रामलीला में बड़ी रैली का आयोजन किया था। इसी को देखते हुए सपाइयों ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर में गुस्से में है सारा देश, इस्तीफा दो ज्ञानेश जैसे स्लोगन के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विरोध करते नजर आए। सपाइयों के इस प्रदर्शन में छोटे-बड़े तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन प्रदर्शन में शामिल छोटे कद के सपा कार्यकर्ता पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत लिया और बस में बिठाकर ईको गार्डन भेज दिया।
इंडिया गठबंधन की रैली में अखिलेश का भाजपा पर तंज
दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन की 'वोट चोरी' के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि उन्हें खुशी है कि काशी की जनता ने 'डबल इंजन' की सरकार को 'डबल जीरो' दिया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा, 'जब रामलीला मैदान में जनसभा होने जा रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि 1.27 लाख हिंदू भाइयों के वोट काट दिए गए हैं। यानी हर विधानसभा में 31 हजार वोट कम हुए हैं।' उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान का हवाला देते हुए कटाक्ष किया, 'जब नीचे जमीन नहीं बची है तो अंगद का पैर कहां रखेंगे।'
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।