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फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट बना लखनऊ अग्निकांड की वजह; अग्निशमन विभाग की जांच में खुलासा, 15 की गई थी जान

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में जांच में खुलासा हुआ कि पेट्स शॉप के वेयरहाउस में फ्रीजर के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एसी कंप्रेसर, आउटडोर यूनिट और बाइकों के फ्यूल टैंक फटने से आग विकराल हो गई। इमारत में फायर एनओसी और सुरक्षा उपकरण नहीं थे।

फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट बना लखनऊ अग्निकांड की वजह; अग्निशमन विभाग की जांच में खुलासा, 15 की गई थी जान

लखनऊ के अलीगंज की चार मंजिला अवैध इमारत में पहले तल पर स्थित पेट्स शॉप के वेयरहाउस में रखे फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। सबसे पहले फ्रीजर का तार जला, जिसके बाद आग इमारत पर लगे बैनर और होर्डिंग्स तक पहुंच गई। लपटें बढ़ते ही एसी के कंप्रेसर में जोरदार विस्फोट हुआ। इसके बाद आग भूतल पर प्रवेश द्वार के पास लगे एसी के आउटडोर यूनिट्स तक पहुंच गई, जिससे एक के बाद एक नौ आउटडोर यूनिट धू-धू कर जलने लगे। इसी दौरान नीचे खड़ी बुलेट समेत तीन बाइकें भी आग की लपटों से घिर गईं। बाइकों के फ्यूल टैंक फटते ही आग पूरी तरह बेकाबू हो गई। यह खुलासा अग्निशमन विभाग की तफ्तीश में हुआ है।

इमारत में नहीं थे अग्नि सुरक्षा उपकरण

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने आग लगने के कारणों और उसके विकराल होने के तमाम बिंदुओं का जिक्र करते हुए एसआईटी के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसके साथ ही इमारत का नजरी नक्शा भी रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है। जांच में सामने आया कि भवन स्वामी वीरेंद्र शुक्ला ने दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था और इमारत में स्मोक सेंसर जैसे कोई भी अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगे थे। अग्निशमन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी गंभीर बिंदुओं को शामिल किया है। इसके अलावा, किस तल पर कौन सा ऑफिस संचालित था और आग किन परिस्थितियों में भड़की, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तीन दिन तक चली गहन तफ्तीश के बाद दमकल विभाग ने अपनी यह विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसका अध्ययन करने के बाद एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी।

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कैसे इमारत में फैली आग?

पेट्स शॉप के वेयर हाउस में रखे फ्रीजर में शार्ट सर्किट के बाद तार जला

आग इमारत में लगे बैनर और होर्डिंग में पहुंची

लपटें बढ़ने से एसी के कंप्रेसर में विस्फोट हुआ। भूतल पर प्रवेश द्वार के पास लगे एसी आउटर तक पहुंची आग। एक के बाद एक नौ आउटर धू-धू कर जले

नीचे खड़ी तीन बाइकें आग की लपटों से घिर गईं, फ्यूल टैंक फटा और आग बेकाबू हो गई

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लखनऊ अग्निकांड में 15 की हुई थी मौत

आपको बता दें लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें ज्यादातर एनिमेशन सेंटर के छात्र थे। जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। जो जल्द इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेंगी।

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