चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट, आग में झुलसकर बुजुर्ग दंपति की मौत
आगरा में मंगलवार सुबह एक घर में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
यूपी के आगरा में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। घर में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, इस घटना से परिवार में मातम पसर गया।
पुलिस के मुताबिक तड़के करीब पांच बजे मकान की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। इसमें रह रहे 92 वर्षीय भगवती प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी 85 वर्षीय उर्मिला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि दंपत्ति मकान की पहली मंजिल पर रहते थे, जबकि परिवार के बाकी लोग ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। रात को स्कूटी को घर की पहली मंजिल पर ही चार्जिंग पर लगाया गया था। सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। इस दर्दनाक हादसे से परिवार और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है।