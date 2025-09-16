Short circuit in electric scooter while charging elderly couple died in fire चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट, आग में झुलसकर बुजुर्ग दंपति की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsShort circuit in electric scooter while charging elderly couple died in fire

चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट, आग में झुलसकर बुजुर्ग दंपति की मौत

आगरा में मंगलवार सुबह एक घर में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगराTue, 16 Sep 2025 02:18 PM
share Share
Follow Us on
चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट, आग में झुलसकर बुजुर्ग दंपति की मौत

यूपी के आगरा में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। घर में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, इस घटना से परिवार में मातम पसर गया।

पुलिस के मुताबिक तड़के करीब पांच बजे मकान की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। इसमें रह रहे 92 वर्षीय भगवती प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी 85 वर्षीय उर्मिला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि दंपत्ति मकान की पहली मंजिल पर रहते थे, जबकि परिवार के बाकी लोग ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। रात को स्कूटी को घर की पहली मंजिल पर ही चार्जिंग पर लगाया गया था। सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। इस दर्दनाक हादसे से परिवार और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है।

ये भी पढ़ें:जेल में कैदी की मौत पर परिजनों का हंगामा, डिप्टी जेलर और वार्डन सस्पेंड
Agra Agra News Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |