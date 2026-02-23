Hindustan Hindi News
यूपी में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, महिला और चार बच्चों समेत 6 की दर्दनाक मौत

Feb 24, 2026 12:04 am ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
मेरठ में सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मौजूद एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक ही परिवार के छह लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई।

यूपी के मेरठ में सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के किदवईनगर में मौजूद कपड़ा कारोबारी के मकान में आग लगने से पुत्रवधू समेत पांच पोते और पोतियों समेत छह की मौत हो गई। दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। सामने वाले मकान से सीढ़ी लगाकर सभी लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दो घंटे बाद आग को काबू किया गया। डीएम और एसएसपी घटनास्थल पर रात को ही पहुंच गए। शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर लीक होने से आग लगना बताई जा रही है।

किदवई नगर गली नंबर 3 में रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी इकबाल का मकान है। तीन मंजिला मकान में नीचे के हिस्से में गोदाम बनाया हुआ है, जबकि ऊपर की दोनों मंजिल पर इकबाल की पत्नी बानो समेत पांच बेटे फारुक, डॉक्टर इरशाद, रिजवान, आसिम और सद्दाम परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार रात परिवार के पुरुष मस्जिद गए हुए थे। रात करीब 9:00 के आसपास मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान नीचे बने गोदाम में रखे कपड़ों का स्टॉक जलने लगा और पूरे मकान में धुआं भर गया।

आग की लपटों से सीढ़ियां घिरीं

आग की लपटों से सीढ़ियां भी घिर गई और नीचे उतरने का रास्ता बंद हो गया। यह देख चीखपुकार मच गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ लोगों ने खुद भी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। गली में सामने रहने वाले इदरीश के मकान की छत से कुछ लोगों ने सीढ़ी इकबाल के मकान पर लगाई और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलना शुरू किया। सभी घायलों को हापुड रोड के राजधानी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने 30 वर्षीय रुखसार पत्नी आसिम, आसिम के 3 साल के बेटे अद्दस, 6 माह की दो जुड़वा बहनों नबिया और इनायत, फारूक की 12 साल की बेटी महविश और फारूक के 4 साल के बेटे हम्माद को मृत घोषित कर दिया। इकबाल की पत्नी बानो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा घायलों को बचाने के प्रयास में एक रिश्तेदार शहजाद भी झुलस गया।

दो घंटे में आगे को किया काबू

फिलहाल बनो और इकबाल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से 2 घंटे बाद आग को काबू किया गया। इस दौरान पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मची रही। रात को डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले को लेकर छानबीन कराई जा रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगने की घटना सामने आई है। देर रात तक छानबीन जारी थी। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया, किदवई नगर में एक मकान में आग लगी थी। हादसे में एक महिला समेत एक ही परिवार के पांच बच्चों की मृत्यु हुई है। हादसे का कारण पता करने के लिए टीम को लगाया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

