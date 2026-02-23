यूपी में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, महिला और चार बच्चों समेत 6 की दर्दनाक मौत

मेरठ में सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मौजूद एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक ही परिवार के छह लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई।

यूपी के मेरठ में सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के किदवईनगर में मौजूद कपड़ा कारोबारी के मकान में आग लगने से पुत्रवधू समेत पांच पोते और पोतियों समेत छह की मौत हो गई। दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। सामने वाले मकान से सीढ़ी लगाकर सभी लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दो घंटे बाद आग को काबू किया गया। डीएम और एसएसपी घटनास्थल पर रात को ही पहुंच गए। शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर लीक होने से आग लगना बताई जा रही है।

किदवई नगर गली नंबर 3 में रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी इकबाल का मकान है। तीन मंजिला मकान में नीचे के हिस्से में गोदाम बनाया हुआ है, जबकि ऊपर की दोनों मंजिल पर इकबाल की पत्नी बानो समेत पांच बेटे फारुक, डॉक्टर इरशाद, रिजवान, आसिम और सद्दाम परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार रात परिवार के पुरुष मस्जिद गए हुए थे। रात करीब 9:00 के आसपास मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान नीचे बने गोदाम में रखे कपड़ों का स्टॉक जलने लगा और पूरे मकान में धुआं भर गया।

आग की लपटों से सीढ़ियां घिरीं आग की लपटों से सीढ़ियां भी घिर गई और नीचे उतरने का रास्ता बंद हो गया। यह देख चीखपुकार मच गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ लोगों ने खुद भी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। गली में सामने रहने वाले इदरीश के मकान की छत से कुछ लोगों ने सीढ़ी इकबाल के मकान पर लगाई और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलना शुरू किया। सभी घायलों को हापुड रोड के राजधानी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने 30 वर्षीय रुखसार पत्नी आसिम, आसिम के 3 साल के बेटे अद्दस, 6 माह की दो जुड़वा बहनों नबिया और इनायत, फारूक की 12 साल की बेटी महविश और फारूक के 4 साल के बेटे हम्माद को मृत घोषित कर दिया। इकबाल की पत्नी बानो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा घायलों को बचाने के प्रयास में एक रिश्तेदार शहजाद भी झुलस गया।